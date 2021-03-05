Elif ile Alp serisinin 4’ncü kitabı ‘Okul Heyecanı’ çocuklarla buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitim öğretimin başladığı bugünlerde, çocukların sevdiği karakterler Elif ve Alp, bu kitapta yaşıtları gibi ‘okul heyecanı’ yaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elif ile Alp serisinin öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük beğenisini kazandığını belirtti. ‘Okul Heyecanı’ adlı yeni kitapla çocukların salgının travmatik etkileriyle baş etmeleri ve normalleşme sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

“Kitapta öğrenciler ve ailelerinin interaktif yapabilecekleri pek çok etkinlik bulunuyor. Çocukların kaygılarından arınmaları için psikoeğitsel desteklenmesini çok önemsiyoruz. Bu yeni kitabımızla, çocuklarımız kendileriyle rahatlıkla özdeşleştirdikleri Elif ve Alp'in yaşantıları üzerinden yüz yüze eğitim sürecinde okulda uymaları gereken kuralları daha iyi özümseyecek. Ayrıca kitapta yer alan etkinlikleri yaparak kendilerini sağlıklı şekilde ifade edebilecekler."

KİTAPLAR 81 İLDEKİ OKULLARA GÖNDERİLDİ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, salgının başından bu yana psikososyal destek hizmetleri kapsamında, bu süreçte çocuklarda görülebilecek ortak ruhsal tepkileri azaltmak ve psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için çok yönlü çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda birçok etkinlikler gerçekleştirildi, görsel materyaller hazırlandı. Çocukların yeni durumlara uyumunu kolaylaştırmak, korku, kaygı gibi duygularını bazı kahramanlar üzerinden ifadelerine imkan vermek ve yaz döneminde keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla da ‘Elif ile Alp Çocuklar İçin Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçıkları’ serisi oluşturuldu. Her bir kitaptan 30'ar bin adet basıldı ve 81 ildeki okullara gönderildi. Çalışma ayrıca e-Kitap olarak da Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Psikososyal Bilgilendirme Rehberi Kitaplığı'nda yerini aldı.

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