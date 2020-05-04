'Elif ile Alp' çocuklara destek olacak

Okulöncesi ve ilkokul öğrencileri seviyesinde 'Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı' küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre, olağandışı durumlarda çocukların, korku, kaygı gibi duygularını doğrudan kendi üzerlerinden değil de hikâyelerdeki karakterler üzerinden ifade etmeleri yaşanılanları anlamalarını kolaylaştırıyor. Kitapçığın seri olarak yayımlanması planlanıyor.

MOBİL UYGULAMA DA HAYATA GEÇİRİLDİ

Uzaktan eğitim sürecinde kaliteyi artırma çalışmaları devam ederken bir yandan da bu zorlu süreçte öğrenci ve velilerin yanlarında olmak için psikososyal desteklerin devreye girdiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, öğrencilerimiz, gençlerimiz ve velilerimize yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmeye destek olabilecek kılavuzlar yayımlamıştık. Yayımlanan kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca 81 ilde 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı' çağrı merkezi kurarak Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) nde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla öğrenci ve velilerimize destek oluyorlar. Geçen hafta özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için uzun süredir üzerinde çalıştığımız çok güzel bir mobil uygulamayı hizmete aldık. Mobil uygulama arkadaşlarımız tarafından geliştirildi ve içeriklerle zenginleştirildi ve ücretsiz olarak erişime açıldı. İçerikler sürekli geliştirilecek. Şimdi de 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren, okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitapçığımızı yayımlıyoruz. Bu kitapçığın bir serinin başlangıcı olmasını hedefliyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 'Elif ile Alp'i yeni serileriyle çocuklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm imkânlarımızla çocuklarımızın yanında olma çabasındayız.”