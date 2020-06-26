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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 26.06.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Elif ile Alp bu kez piknikte

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Elif ile Alp bu kez piknikte
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Çocukların, küresel salgın dönemindeki koşullara uyumlarını kolaylaştırmak ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak amacıyla yayın hayatına başlayan 'Elif ile Alp', yaz tatilinde de çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Psikoeğitsel Etkinlikler Serisi'nin üçüncü bölümü, e-kitap olarak yayınlandı. Evde geçen günlerde renkli etkinliklerle, ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurmasına yardımcı olan 'Elif ile Alp', bu kez doğaya kapılarını açmaya hazırlanıyor ve çocukları pikniğe davet ediyor.

'DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ'
Yaz tatili boyunca çocuklara eğlenerek, tasarlayarak, sorun çözerek öğrenecekleri ve keyifle vakit geçirecekleri pek çok içerik sunacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ebeveynlerin de işbirliği ve desteğiyle çocukların eğlenceye doyacakları bir tatil ortamı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, "Psikoeğitsel destek serisindeki bu çalışmayla, küresel salgın dönemindeki kontrollü normalleşme sürecinde çocukların, güçlü yanlarını fark etmelerine ve geleceğe yönelik olumlu bakış açısı kazanmalarına destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.

İNTERAKTİF ETKİNLİKLER DE BULUNUYOR
Kitapçıkta, hikâye içine yerleştirilmiş ve ebeveynlerin çocuklarıyla uygulayabileceği interaktif etkinlikler bulunuyor. Ayrıca hikâye okuma ve etkinlik uygulamaları esnasında anne babaların çocuklarıyla birlikte çalışmalarına, onlarla daha sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olması hedefleniyor. Elif ile Alp, 'Piknik Hazırlığı' etkinlik kitabına, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi 'org.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliniyor.

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