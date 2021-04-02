Eli Uzun ne demek? Eli Uzun deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sözlüklerde hırsızlık yapmaya meyilli insanlar için söylenen birçok deyim yer alıyor. Eli uzun deyimi ile eş anlamlı olan diğer tabirler şu şekilde sıralanabilir: Gözünden sürmeyi çalmak ve Soyup Soğana Çevirmek.

Eli Uzun Ne Demek?

Eli uzun, bulduğu her fırsatta para ya da değerli eşya çalan kimse demektir. Bu deyim çalışmak yerine hazıra konmak isteyen kişileri eleştirmek için de söylenir.

Eli Uzun Ne Demek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre eli uzun deyiminin iki anlamı vardır:

Birinci anlamı: Başkasına ait para ya da değerli eşyaları çalan.

İkinci anlamı: Farklı çevrelerden birçok kişiyle tanışıklığı olan, çevresi geniş.

Eli Uzun Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Eli uzun insanlar ihtiyacı olmayan şeyleri bile çalıp çırparlar.

2- Onun eli uzundur, sana iş bulma konusunda yardımcı olacak.