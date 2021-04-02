Eli Silah Tutmak ne demek? Eli Silah Tutmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eli silah tutmak deyimi, bir insanın elinin silah tutabilecek duruma gelmesinin, büyük yaşa gelmesi olarak ifade etmektedir. Yaşının artık büyüdüğünü gösteren bir deyimdir.

Eli Silah Tutmak Ne Demek?

Eli silah tutmak deyimi günlük hayatta sıklıkla kullanılan deyimler arasındadır. Bir insanın yaş olarak büyüdüğünü olgunlaştığını ve artık bazı şeyleri başarabileceği manasına gelir.

Eli Silah Tutmak Deyimi Anlamı (TDK) Nedir?

Eli silah tutmak deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Silah kullanabilmek, silahın nasıl kullanıldığını bilmek.

Eli Silah Tutmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Eli silah tutmak deyimi günlük hayatta cümleler içinde kullanılmaktadır. Örnek olarak: Eli silah tutacak yaşa geldi.