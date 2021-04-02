Eli Sıkı ne demek? Eli Sıkı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kültürümüzde cimriliği eleştiren birçok atasözü ve deyim bulunmaktadır. Bunların arasında en çok bilinenler şunlardır: Cebinde Akrep Olmak, Eli Cebine Gitmemek ve Varyemez.

Eli Sıkı Ne Demek?

Bu deyim, para harcamaktan çok biriktirmeyi seven ve alışveriş yaparken ucuz ürünleri tercih eden kişiler için kullanılır. Eli sıkı olan insanlar başkalarına borç vermekten ve lüks harcamalardan kaçınır.

Eli Sıkı Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre Eli Sıkı deyimi savurganlıktan hoşlanmayan, aşırı tutumlu kimse demektir.

Eli Sıkı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Amcamın ne kadar eli sıkı biri olduğunu bilseydin ondan borç istemezdin.

2- Bu kadar eli sıkı olan biri nasıl böyle lüks bir ev satın aldı?

3- Ben eli sıkı değil tutumlu bir insanım.