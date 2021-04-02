Eli Kulağında ne demek? Eli Kulağında deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

''Yakında Çıkar Kokusu'' ve ''An Meselesi'' tabirleri aynı anlama geldiği için bu deyimin yerine kullanılabilir.

Eli Kulağında Ne Demek?

Eli kulağında deyimi bir olayın, çok kısa bir süre içerisinde vuku bulması anlamına gelir. Bu tabir genellikle şüpheye bırakmayan ve netlik taşıyan durumlar için kullanılır.

Eli Kulağında Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre eli kulağında deyiminin üç anlamı vardır.

Anlamı: Beklenen haberin gecikmemesi, tam zamanında gelecek olması. Anlamı: Gerçekleşmemesi neredeyse imkansız olan, hiçbir şekilde belirsizlik taşımayan, net durum. Anlamı: Herkes tarafından kabul edilen, aşikar olan.

Eli Kulağında Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İlk cemre düştü, yakında ilkbahar mevsiminin gelmesi ve güneşli günlerin eli kulağındadır.

2- Yarım saat önce telefon ettiğine göre, eli kulağında, az sonra gelir.