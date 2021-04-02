Eli Böğründe Kalmak ne demek? Eli Böğründe Kalmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eli böğründe kalmak deyimi birçok şiirde, şarkıda ve türküde yer almış bir deyimdir. Eli böğründe kalmak deyimi umutsuz ve hazin sonla biten durumlarda kişilerin üzülmesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Kalp kırıklığını ve kalbin üzüntü ile dolmasını ifade etmektedir.

Eli Böğründe Kalmak Ne Demektir?

Eli böğründe kalmak hayal edilen ve istenilen bir durumda çaresiz kalmak ve istediğini elde edememek anlamına gelmektedir. Eli böğründe kalmak sevdiğine kavuşamamak halini anlatmaktır. Hayal kırıklığına uğramak anlamında da kullanılmaktadır.

Eli Böğründe Kalmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Eli böğründe kalmak deyimi sevdiği için hayallerine ulaşamayacak ve çaresiz kalarak üzüntü içinde olmak anlamına gelmektedir. Sevdiğine kavuşamamak gibi durumlarda kullanılmaktadır. Eli böğründe kalmak kalbinde acı hissetmek olarak da kullanılabilmektedir.

Eli Böğründe Kalmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Yıllarca yurt dışından gelmesini beklerken eli böğründe yapayalnız kaldı.

Umutsuz bir hayalin peşinden yıllarca koştuktan sonra eli böğründe kaldı hiçbir şey elde edemedi.

Sevdiği kadına aşkını itiraf etti ama yine de eli böğründe kaldı.