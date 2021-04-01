Eli Ayağı Olmak ne demek? Eli Ayağı Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eli ayağı olmak deyimi karşıdakinin uzuvlarının eksik olduğu anlamına gelmemektedir. Eli ayağı olmak bir bakıma gerçek bir bakıma mecaz anlamda kullanılmış bir deyimdir.

Eli Ayağı Olmak Ne Demektir?

Eli ayağı olmak ilk bakışta anlaşıldığı gibi vücut bütünlüğünü sağlamak anlamına gelmemektedir. Eli ayağı olmak başkasına yardım ederken onun uzuvlarının yapacağı işleri yapabilmek derecesinde yardım etmek anlamına gelmektedir.

Eli Ayağı Olmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Eli ayağı olmak deyimi başka bir kimse için en ideal şekilde yardımda bulunarak onun sorumluluğunda olan işleri yapmak anlamına gelmektedir. Eli ayağı olma deyiminde amaç karşıdaki kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamada veya çalışmalarını yapmasında yardımcı olmak anlamlarına da gelmektedir.

Eli Ayağı Olmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

​​​​​​O olmasaydı ben bunca yükün altından kalkamazdım o benim elim ayağım oldu.

Sözlerinin ve enerjisinin yanında her konuda tam destek olup elim ayağım olur kendisi.

Beş çocukla uğraşırken en büyük kızım elim ayağım oldu beraber büyüttük çocukları.

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