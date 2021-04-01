Eli Ayağı / Eli Ayağına Dolaşmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimin ''Eli Ayağına Dolaşmak'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. ''İki Ayağı Bir Pabuca Girmek'' ve ''Etekleri Tutuşmak'' bu deyim ile eş anlamlıdır.

Eli Ayağı / Eli Ayağına Dolaşmak Ne Demek?

Deyim beklenmedik durum ya da hadise karşısında bocalamak, kararsız kalmak ve telaşa kapılmak anlamına gelir.

Eli Ayağı / Eli Ayağına Dolaşmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Alışık olunmayan ya da şok edici bir olay karşısında nasıl tepki vereceğini bilememek. Anlamı: Soğukkanlılığını kaybetmek, karar vermekte güçlük çekmek.

Eli Ayağı / Eli Ayağına Dolaşmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ali'nin sahne korkusu olduğu için eli ayağına dolaştı

2- Yıllar sonra platonik aşkını karşısında görünce eli ayağı birbirine dolaştı.

3- Annem, en ufak bir olayda bile eli ayağına dolaşan, çok telaşlı bir kadındır.