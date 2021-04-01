Eli Açık ne demek? Eli Açık deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eli açık deyimi gerçek manada kullanılan bir deyim değildir. Mecaz anlamda kullanılması eli açık deyiminin anlamını değiştirmiştir. Deyimlerde kullanılan tabirler genellikle bir beklenti sonrasını ifade etmektedir. El kelimesi birçok deyimde kullanılan bir işaret etmek için belirlenmiş terimdir.

Eli Açık Ne Demektir?

Eli açık bir şeyleri saklamayan ve paylaşmayı seven demektir. Eli açık cömert insanlar için söylenmekte kullanılan bir deyimdir.

Eli Açık Deyimi Ne Anlama Gelmektedir?

Eli açık deyimi vermeyi ve paylaşmayı seven kişiler için kullanılan bir deyimdir. Sahip olduklarını başkalarıyla paylaşan ve cimrilik etmeyen kişiler için söylenmektedir. ​​​​​​

Eli Açık Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

O kadar eli açık ki her ihtiyacı olana para vermiş.

Dostlarına eli açık düşmanlarına zalim bir kişidir o.

Eli açık kişileri seviyorum çünkü bende öyleyim.

Her gelişinde bana bir şeyler getirir o kadar eli açık bir çocuktur.