Elhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Elhan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bu kelimeyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Nağmeler
2- Ezgiler 3- Teganni 4- Neva 5- Terennüm 6- Beste 7- Armoni 8- Terane
Elhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Elhan, günümüzde artık kullanılmayan ''lahn'' sözcüğünün çoğuludur. Bestelenen bir güftenin melodisine elhan denir. Kelimenin yan anlamı ise bir ülkenin lideri, hükümdarı ve padişahıdır.
Arapçada kelimenin kökünden türetilen ve E harfi ile başlayan birçok çoğul kelime kullanılır. Örnekler:
1- Eslaf - Daha evvelki tarihlerde yaşamış olanlar, bizden önce gelenler, selefler
2- Etvar - Tavırlar, davranışlar
3- Eşya - Şeyler, cisimler, malzemeler
4- Eşhas - Şahıslar, kişiler
Elhan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
TDK'ya göre elhan kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bestelenmiş şarkıların melodileri, tınıları
İkinci Anlamı: Hükmeden, hakan
Elhan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bana dinlettiğin şarkının elhanı beni çokça hüzünlendirdi.
2- Eskiden şarkıların hem güftesine hem de elhanına daha fazla özen gösterirlermiş.