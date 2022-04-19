Elhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Elhan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Bu kelimeyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Nağmeler

2- Ezgiler 3- Teganni 4- Neva 5- Terennüm 6- Beste 7- Armoni 8- Terane

Elhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Elhan, günümüzde artık kullanılmayan ''lahn'' sözcüğünün çoğuludur. Bestelenen bir güftenin melodisine elhan denir. Kelimenin yan anlamı ise bir ülkenin lideri, hükümdarı ve padişahıdır.

Arapçada kelimenin kökünden türetilen ve E harfi ile başlayan birçok çoğul kelime kullanılır. Örnekler:

1- Eslaf - Daha evvelki tarihlerde yaşamış olanlar, bizden önce gelenler, selefler

2- Etvar - Tavırlar, davranışlar

3- Eşya - Şeyler, cisimler, malzemeler

4- Eşhas - Şahıslar, kişiler

Elhan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre elhan kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

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İlk Anlamı: Bestelenmiş şarkıların melodileri, tınıları

İkinci Anlamı: Hükmeden, hakan

Elhan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bana dinlettiğin şarkının elhanı beni çokça hüzünlendirdi.

2- Eskiden şarkıların hem güftesine hem de elhanına daha fazla özen gösterirlermiş.