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Elhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Elhan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Elhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir Elhan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan elhan, ''lahn'' kelimesinden türetilmiştir. Lahn kelimesi, müzik sanatında nağme ve tını demektir. Bir şarkının sözleriyle uyumlu olan ses dizilerine ve melodilere elhan denir. Son yıllarda, bu kelime, ülkemizde isim olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de yaklaşık 400 kişi Elhan ismini taşıyor. Elhan ne demek, ne anlama gelir detayları ile derledik.

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 Bu kelimeyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Nağmeler

 2- Ezgiler 3- Teganni 4- Neva 5- Terennüm 6- Beste 7- Armoni 8- Terane 

 Elhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Elhan, günümüzde artık kullanılmayan ''lahn'' sözcüğünün çoğuludur. Bestelenen bir güftenin melodisine elhan denir. Kelimenin yan anlamı ise bir ülkenin lideri, hükümdarı ve padişahıdır. 

 Arapçada kelimenin kökünden türetilen ve E harfi ile başlayan birçok çoğul kelime kullanılır. Örnekler: 

 1- Eslaf - Daha evvelki tarihlerde yaşamış olanlar, bizden önce gelenler, selefler

 2- Etvar - Tavırlar, davranışlar

 3- Eşya - Şeyler, cisimler, malzemeler

 4- Eşhas - Şahıslar, kişiler 

 Elhan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 TDK'ya göre elhan kelimesinin iki farklı anlamı vardır: 

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 İlk Anlamı: Bestelenmiş şarkıların melodileri, tınıları

 İkinci Anlamı: Hükmeden, hakan 

 Elhan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Bana dinlettiğin şarkının elhanı beni çokça hüzünlendirdi.

 2- Eskiden şarkıların hem güftesine hem de elhanına daha fazla özen gösterirlermiş.

 

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