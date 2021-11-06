Elfaz ne demek, ne anlama gelir? Elfaz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Elfaz bir isim olmakla beraber aynı zamanda Arapça kökenlidir. Aynı zamanda Türkçede yerleşik olarak kullanılabilecek güzel isimler içerisinde yer alır. Erkek çocukları için kullanılan ve rengi mavi olan bir isimdir. Pek çok anne babanın isim arayışı neticesinde karşısına çıkan adlar içerisinde gelir.

Elfaz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Son dönemlerde ilgi çeken isimlerden biri olarak Elfaz önce çıkmaktadır. Erkek çocuklar için kullanılan bir isim olması ile beraber Türkçede belli bir anlamı bulunur.

- Sözcük

- Sözler

O şekilde yukarıda verilen anlamları ile beraber günlük yaşamda kelime olarak da değerlendirilir. Ancak daha çok erkek çocuklar için isim olarak öne çıktığını ifade etmek mümkün.

Elfaz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman elfaz kelimesi ismi sözler veya sözcükler olarak ifade edilmektedir. Erkek çocukları için güzel ve nadir bir isim olarak da öne çıktığını söylemek mümkün. Minik yavrular için isim arayışında olan anne ve babalar için ideal adlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda tek başına veya başka isimlerle de bir araya getirme şansı tanımaktadır.