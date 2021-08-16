Elf nedir? Elf alfabesi hangisidir? Kadın ve erkek elf isimleri ile anlamları

Elflerin oyunlarla, kitaplarla ve peri masallarıyla sınırlanması ancak son zamanlarda popülerleşen bir kültür haline gelmiştir.

Elf Nedir?

Elf, doğası gereği insan gibi görünen, ancak sihirli güçleri olan ve yaşlanmayan (veya en azından çok yavaş yaşlanan) efsanevi bir yaratıktır. Elflerin kökenlerinin Germen irfanına dayandığı görülüyor, ama aynı zamanda diğer Avrupa folklorunda da yaygın olarak bulunuyorlar.

Elfler, en güzel insan özelliklerinden bile çok daha mükemmel olan açık tenlere sahip oldukları bilinen 'parlak' bir grup insan olarak görülür. Bazen 'beyaz insanlar' olarak bilinirler. Bunun ya saf ahlaklarına bir gönderme olduğu ya da belki de güzelliklerine ve soluk yüzlerine bir gönderme olduğu düşünülmektedir.

Elfler, erken toplumlarda hem korku hem de merak noktası olarak görülüyordu. Genellikle sosyal ve hatta insanlara karşı arkadaş canlısı oldukları biliniyordu, ancak yine de öfkelerinden dolayı çok korkuluyorlardı. Bir insanın kendilerine herhangi bir şekilde zarar verdiğini veya gücendirdiğini algılarlarsa, hemen ceza ile karşılık verirlerdi. Yaygın cezalar arasında hastalık, gece terörü ve kurbana yönelik zalimce hileler ve saldırılar vardı. Bununla birlikte, elflerin bazen bazı durumlarda hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olduğu belirtilmektedir.

Elf Alfabesi Hangisidir?

Quenya

Quenya, JRR Tolkien tarafından; Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi kitaplarında kullanılan bir dildir. Quenya veya High-Elven olarak da bilinir ve dilbilgisi Fince'ye benzer. Yunanca ve Latince ile bazı benzerlikler vardır. Fonoloji Fince'ye dayanmaktadır ve Latince, İtalyanca ve İspanyolca'dan daha az etkilenmiştir. Tolkien, 1915'te 23 yaşında ilk Elfçe sözcük listesi olan "Qenya Sözlüğü" nü derledi ve hayatı boyunca dili geliştirmeye devam etti. Tolkien'in Orta Dünyası içinde Quenya, Elf dil ailesinin Amanya kolunun en belirgin dilidir.

Tengwar

Tolkien ayrıca dillerini yazmak için bir dizi farklı alfabe yarattı. Tengwar veya Feanorian harfleri, çalışmalarında en sık görülen ve Quenya'yı, Sindarin ve Kara Konuşma gibi icat ettiği diğer dilleri yazmak için kullanılan alfabedir. İngilizce ve diğer dilleri yazmak için de kullanılabilir.

Tengwar önemli özellikleri;

Yazma yönü; yatay çizgilerde soldan sağa,

Tengwar, "modlar" olarak bilinen bir dizi farklı yoldan yazılmıştır. Örneğin bir Quenya modu, bir Sindarin modu ve birkaç İngilizce modu vardır. Ünsüzlerin (tengwa) fonetik değerleri ve ünlülerin gösterilme biçimleri moddan moda değişir,

Ünlüler, kendilerinden önce gelen ünsüzün üzerinde (Quenya modunda) veya onları takip eden ünsüzün üzerinde (Sindarin modunda) görünen aksanlarla (tehtar) gösterilir. Ünlüler kendi başlarına durduğunda veya bir kelimenin başına geldiğinde, aksanlar özel bir ünlü tutucunun üzerinde görünür. Uzun ünlüler her zaman bir sesli harf sahibine eklenir,

Ünsüzler, altlarına dalgalı bir çizgi eklenerek ikiye katlanır,

Ardından sesli harf geldiğinde, /s/ /ss/ ve /r/ harfleri sırasıyla tengwa silme nuquerna, esse nuquerna ve rómen ile yazılır. Aksi halde bu harfler tengwa sil, esse ve óre ile yazılır,

/s/ harfi başka bir ünsüzden sonra geldiğinde aşağı doğru küçük bir kanca ile yazılabilir.

Kadın ve Erkek Elf İsimleri İle Anlamları Nelerdir?

Erkekler için;

Aldon - Quenya'da 'ağaç' anlamına gelir.

Aragorn – 'asil' veya 'saygı duyulan kral' anlamına gelir.

Bailey – Elfish kültürünün en popüler isimlerinden biri olarak kabul edilen Bailey, aslında 'yargıç' anlamına gelen Orta İngilizce baili kelimesinden geliyor.

Baron – Sindarin dilinde 'ev' veya 'ev' anlamına gelir.

Callon – Sindarin kültüründe 'kahraman' anlamına gelir.

Earendil – Denize gönül vermiş kimse demektir.

Elladan – Elf adam anlamına gelir.

Frodo – Bilge olan anlamına gelir.

Gildor – Sevinç ve mutluluk getiren kişi anlamına gelir.

Haga – Muhafaza anlamına gelir.

Legolas – Yeşil yapraklar anlamına gelir.

Peregrin – Peregrin Latin kökenlidir ve 'gezgin' anlamına gelir.

Pippin – Almanca 'Pepin' kelimesinden ilham alan bu elfish adı 'huşu uyandıran' anlamına gelir.

Rohan - Sindarin dilinde 'at krallığı' anlamına gelir.

Samuel – Samuel, en yaygın İbranice isimlerden biridir. Aynı zamanda elftir ve 'Tanrı'nın adı' anlamına gelen Sindarin kültüründen gelir.

Samwise – Sadık kişi anlamına gelir.

Theoden – Rohirric dilinde 'hükümdar' anlamına gelir.

Voronwe – Kararlı veya sabit olan bir kişi anlamına gelir.

Wade – Wade, tarihini Anglo-Sakson İngilizcesinde izler ve 'gitmek' anlamına gelir.

Yogi – Yoga geçmişi olan biri anlamına gelir.

Zephyr - Kuvvetli rüzgar anlamına gelir.

Kadınlar için;

Aerin – Tolkien dilinde 'okyanus' anlamına gelir.

Aredhel – Aredhel Quenya dilinden gelir ve 'soylu kadın' anlamına gelir.

Arwen - Sindarin dilinde 'asil bir bakire' anlamına gelir.

Batula – Arapça'da 'bakire' anlamına gelir.

Beatrisa – Latince'de 'kutsanmış' anlamına gelir.

Calen – Sindarin dilinde 'yeşil olan' anlamına gelir.

Chantiel – Fransızca'da 'taş' anlamına gelir.

Elanor – Sindarin kültüründen gelir ve 'güneş' anlamına gelir.

Elbereth – Sindarin dilinde 'yıldız kraliçe' anlamına gelir.

Flavia – Latince'de 'sarı saç' anlamına gelir.

Freda – Adı Almanca Frida adından esinlenmiştir ve 'barış' veya 'huzur' anlamına gelir.

Galadriel – Sindarin dilinde 'ışıltılı saçlı bir bakire' anlamına gelir.

Gratia – Latince'de 'kutsama' anlamına gelir.

Haleth – Sindarin dilinden de türetilen Haleth, 'yüceler' anlamına gelir.

Halona – Adı Kızılderili kökenlidir ve 'şanslı' anlamına gelir.

Kelda – Adı İskandinav kökenlidir ve 'çeşme' anlamına gelir.

Lia – Quenya'da 'iplik' anlamına gelir.

Melian – Sindarin dilinde 'sevgili bir hediye' anlamına gelir.

Morwen – Kara kız anlamına gelir.

Nessa – Quenya dilinde 'genç kişi' anlamına gelir.

36.Nienna - Quenya'da 'gözyaşı' anlamına gelir.

Ronda – Tolkien'in Quenya dilinde 'sağlam' anlamına gelir.

Siofra – Siofra İrlanda ve Gal kökenlidir ve 'elf' anlamına gelir.

Tallula – Tallula'nın bir Kızılderili vardır ve 'sıçrayan su' anlamına gelir.

Tara – Quenya'da 'bilge olan' veya 'elit olan' anlamına gelir.

Vanora – 'beyaz dalga' için Galce.

Vena– Alvena'nın daha süslü bir varyasyonu olan Vena, 'arkadaş' anlamına gelir.

Yavanna – Quenya'da 'meyve veren kişi' anlamına gelir.