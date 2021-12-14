Elemine etmek ne demek, ne anlama gelir? Elemine etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Türkçe dilinde bulunan elemine etmek sözcüklerinin anlam bakımından önemi merak ediliyor. Elemine etmek sözcüğünün anlamı, elemektir. Elemek anlamında kullanılan bir sözcük türüdür.

Elemine Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Herkesin kullanacağı sözcük türlerinin bir anlamı bulunuyor. Anlam ifade eden elemine etmek, herkesin anlamını öğrenerek bilgi sahibi olmak istediği bir kelimedir. Elemine etmek sözcüğü elemek anlamına sahip bir kelimedir.

Elemine Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bitişik mi ayrı mı yazılacağı merak edilen elemine etmek kelimesi, kişilerce detaylı olarak araştırılıyor. Elemine etmek sözcüklerinin doğru yazılması, yazım kuralları için önemli bir husustur. Elemine etmek, bitişik yazıldığında yazım hatalarına yol açıyor. Elemine etmek sözcüğünü ayrı olarak belirtmek gerekiyor.

TDK Sözlük Anlamı

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TDK'da araştırılan elemine etmek sözcükleri için bireylerin kullanabileceği farklı kaynaklar bulunuyor. TDK, herkesin bildiği kaynaklar arasında bulunuyor. Sözlük anlamı konusunda elemine etmek TDK'da bulunan bir kelimedir. TDK'ya göre elemine etmek kelimesi, elemek anlamında kullanılması gereken bir kelimedir.