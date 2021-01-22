Elementler ve sembolleri nelerdir? En çok bilinen elementlerin isimleri, özellikleri, atom numaraları ve kullanım alanları

Elementler farklı yıllarda değişik bilim insanları tarafından bulunmuştur. Aynı zamanda her birinin kendine özgü sembolleri bulunur. Özellikle siz öğrencilerin mutlaka elementleri bilmesi ve sembolleri öğrenmesi gerekir. En önemlisi ise en çok değerlendirilen elementler ile sembollerin bilmesidir. Şimdi bunları neler olduğuna gelin beraber bakalım.

Elementler ve Sembolleri Nelerdir?

Aynı cins atomlardan oluşan saf maddeler element olarak bilinmektedir. Şu an günümüzde keşfedilmiş olan toplamda 118 tane element bulunuyor. Her bir element kendi özelliklerine sahiptir ve farklı semboller üzerinden dile getirilir. Bu doğrultuda ön plana çıkan bazı elementlerin sembolleri de şu şekilde anlatmak mümkün.

- Helyum = He

- Lityum = Li

- Hidrojen = H

- Berilyum = Be

- Bor = B

- Karbon = C

- Azot = N

- Oksijen = O

- Flor = F

- Sodyum = S

- Neon = Na

- Alüminyum = Al

- Magnezyum = Mg

- Kükürt = S

- Fosfor = P

- Klor = Cl

- Potasyum = K

- Kalsiyum = Ca

- Titanyum = Ti

- Krom = Cr

- Demir = Fe

- Mangan = Mn

- Kobalt = Co

Bu şekilde daha birçok farklı element ve sembollerinden bahsetmek mümkündür. Her biri amaca göre günümüzde farklı alanlarda kullanılmaktadır ve özellikle kimyasal işlemlerde ön plana çıkmaktadır.

En Çok Bilinen Elementlerin İsimleri

Doğada saf halde bulunan ve en çok bilinen birçok farklı element isimleri yer almaktadır. Hatta bu elementin önemli bir kısmı yaşam açısından vazgeçilmezdir. Örneğin bunların içerisinde oksijen ve azot başta olmak üzere pek çok element ön plana çıkıyor. Bu elementlerin bazıları yaşam için önemli olduğu için ve farklı alanlarda kullanıldığından dolayı, oldukça fazla ön plana çıkıyor.

- Helyum

- Lityum

- Hidrojen

- Berilyum

- Bor

- Karbon

- Azot

- Oksijen

- Flor

- Sodyum

- Neon

- Alüminyum

- Magnezyum

- Kükürt

- Fosfor

- Klor

- Potasyum

- Kalsiyum

- Titanyum

- Krom

- Demir

- Mangan

- Kobalt

- Nikel

En Çok Bilinen Elementlerin Özellikleri

Doğada pek çok farklı bilinen element bulunmaktadır ve bazı elementlerin özellikleri ortak şekilde ön plana çıkar. Özellikle bu maddeler doğada en çok bilinen elementlerdir.

- Elementlerin her biri aynı cins atomdan meydana gelir.

- Elementlerin hepsi homojendir.

- Elementlerin her birinin kendine özgü bir sembolü bulunur.

- Elementler kimyasal özellikleri ile beraber, soygaz ya da ametal ve metal olarak ayrılır.

- Elementlerin her biri saf maddeden meydana gelmiştir.

- Elementlerin donma ve erime ve yoğunlaşma dereceleri bulunur.

- Kendi özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom ismi verilir.

- Bazı elementler fiziksel özelliğine bağlı olarak yanma özelliği de gösterir.

En Çok Bilinen Elementlerin Atom Numaraları

Özellikle yaklaşık 20 kadar farklı element çok fazla ön plana çıkmaktadır ve atom numaraları bulunur.

- Hidrojen -1

- Helyum - 2

- Lityum - 3

- Berilyum - 4

- Bor - 5

- Karbon - 6

- Azot - 7

- Oksijen - 8

- Flora - 9

- Neon - 10

- Sodyum - 11

- Magnezyum - 12

- Alüminyum - 13

- Silisyum - 14

- Fosfor - 15

- Kükürt - 16

- Klor - 17

- Argon - 18

- Potasyum - 19

- Kalsiyum - 20

En Çok Bilinen Elementlerin Kullanım Alanları

Elementler kendi özelliklerine bağlı olarak birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

- Ağır sanayide kullanılır.

- Bomba yapımı için kullanılır.

- Kaynakçılık için değerlendirilir.

- Seramik ve cam yapımında değerlendirilir.

- A vitamini sentezinde öne çıkar.