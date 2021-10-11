Element ne demek, ne anlama geliyor? Element kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Element, önemli kelimelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Sayısal derslerde ve eğitim videolarının içerisinde element kelimesine sıklıkla rastlamak mümkün olmaktadır.

Element Kelimesinin Türk Dil Kurumu İçerisindeki Anlamı Nedir?

Element kelimesi, dilimizde sık sık kullanılmakta olan kelimelerden biridir. Element kelimesinin kökeninin nereye dayandığına bakıldığında bu kelimenin Almanca kökenli olduğu görülmektedir. Bir diğer deyiş ile element kelimesi Türkçe içerisine Almancadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre, element kelimesinin anlamı şu biçimdedir:

Kimyasal yöntemler aracılığı ile ayrıştırılamayan ya da bileşim yolu ile elde edilemeyen madde

Şeklinde ifade edilmektedir.

Element Nedir?

Element, aynı cins olan atomlardan meydana gelen ve kimyasal yollarla kendisinden çok daha basit ve farklı olan maddelere ayrılamayan saf yapılı maddelere verilen isim olmaktadır. Her farklı yapılı kimyasal element farklı olan atom numarasına sahiptir. Atom numarası atom içerisindeki proton sayısını gösteren bir sayıdır.