Element ne demek, ne anlama geliyor? Element kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştirMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir#Merkez Bankası
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda yeni gelişme İstenen ceza belli olduHDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu#Onur Gencer
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Element ne demek, ne anlama geliyor? Element kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Element
Element ne demek, ne anlama geliyor Element kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Element kelimesi özellikle kimya dersi içerisinde sık sık kullanılmaktadır. Bununla birlikte element kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumu içerisinde bulmak da mümkün olmaktadır. Sizin için element kelimesinin ne demek olduğunu, bu kelimesinin Türk Dil Kurumu içinde hangi anlamda kullanıldığını derledik.

Haberin Devamı

Element, önemli kelimelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Sayısal derslerde ve eğitim videolarının içerisinde element kelimesine sıklıkla rastlamak mümkün olmaktadır.

 Element Kelimesinin Türk Dil Kurumu İçerisindeki Anlamı Nedir?

 Element kelimesi, dilimizde sık sık kullanılmakta olan kelimelerden biridir. Element kelimesinin kökeninin nereye dayandığına bakıldığında bu kelimenin Almanca kökenli olduğu görülmektedir. Bir diğer deyiş ile element kelimesi Türkçe içerisine Almancadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre, element kelimesinin anlamı şu biçimdedir:

Kimyasal yöntemler aracılığı ile ayrıştırılamayan ya da bileşim yolu ile elde edilemeyen madde

Şeklinde ifade edilmektedir.

 Element Nedir?

 Element, aynı cins olan atomlardan meydana gelen ve kimyasal yollarla kendisinden çok daha basit ve farklı olan maddelere ayrılamayan saf yapılı maddelere verilen isim olmaktadır. Her farklı yapılı kimyasal element farklı olan atom numarasına sahiptir. Atom numarası atom içerisindeki proton sayısını gösteren bir sayıdır.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#TDK#Element