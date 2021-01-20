Elektrostatik nedir? Elektrostatik kuvvet örnekleri, soruları ve konu anlatımı

Gündelik hayatımızda da elektrostatik ile çok sık karşı karşıya kalırız. Bunlar başta farklı giysi çeşitlerimiz olmak üzere aynı zamanda birçok farklı eşya ve malzeme üzerinden de öne çıkmaktadır. Vücudumuzun farklı eşyalara temas etmesi ile beraber durgun elektrik ortaya çıkar ve statik açıdan elektrostatik meydana gelir. Şimdi elektrostatik nedir bunun tanımını yapalım ve inceleyelim.

Elektrostatik Nedir?

Hareket etmeyen elektrik yüklerinin özelliklerini ve davranışını açıklayan fiziğin alt bilim dalına elektrostatik denmektedir. Burada hareket etmeyen cümlesinden kasıt yani akım halinde olmayan şeklinde anlatılmaktadır. Mesela yün bir kazağa dokunmak ya da halı üzerinde dolaştıktan sonra metal bir cisme dokunulduğunda, hafif bir acı ile elektrik çarpması oluşur. Aynı zamanda plastik bir kaydıraktan kayarken saçlar elektriklenerek havaya kalkabilir. Tüm bunlar elektrik yükü ile ilgilidir ve bu da elektrostatiği ortaya çıkarır.

Elektrostatik Kuvvet Örnekleri

Elektrostatik genel olarak + ve - yüklü üzerinden anlatılabilir. Bu doğrultuda elektron ya da proton şeklinde ifade edebilecek yükler, birbirini iter ya da çeker. Bu durum hareketi halinde olmayan pek çok cisim açısından da daha birbirine dokunmadan bile gerçekleşebilir.

Örneğin bir plastik eşyayı bir yere astığımız zaman, başka bir plastik eşyaya yaklaştırdığımızda herhangi bir şey olmaz. Ancak elimizdeki plastik eşyayı bir yüne ya da ipek eşyaya sürttüğümüzde, tekrar asılı olan plastiğe yaklaştırdığımızda birbirlerini iterler. Aynı şekilde eğer bir çubuğu herhangi bir yün ya da ipeğe sürttüğümüzde, bu sefer plastik ile camın birbirini çektiğini görürüz. Bu örnekler üzerinden baktığımız zaman artı ve eksi yüklerin elektrostatik kuvvet üzerinden durgun bir hareket ortaya çıkardığını anlarız.

Elektrostatik Soruları ve Konu Anlatımı

Hareket etmeyen elektrik yüklerinin davranışları ve özellikleri elektrostatik olarak tanımlanır. Fiziğin alt bilim dalı olarak da öne çıkan elektrostatik, cisimlerin birbirine sürtmesi ile elektrik yükü kazanması üzerinden gerçekleşmektedir. Bu konuda fizik dersi üzerinden birçok farklı soru ile çözüm yapmak mümkün. Özellikle yukarıda verdiğimiz örnekler üzerinden sorular ele alınabilmektedir. Siz de evinizde plastik cisimleri yün veya ipek eşyaları sürerek bu şekilde deneyler yapabilirsiniz. Öylece nasıl bir etki ortaya çıktığını daha iyi anlayabilirsiniz.