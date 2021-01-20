Elektroskop nedir ve ne işe yarar? Elektroskop özellikleri, çalışma prensibi ve yapımı hakkında kısa bilgi

Elektroskop ile cismin elektrik yüklü mü yoksa yüklü değil mi olduğunu anlamak mümkündür. Bu sebeple de oldukça önemli bir cihazdır. Elektriksel cihazlar açısından önemli olması sebebi ile de Fizik alanında çokça kullanılmaktadır.

Elektroskop Nedir ve Ne İşe Yarar?

Elektroskoplar cisimlerin yük durumlarını, yüklülerse ne tür bir yük ile yüklü olduklarını belirlemek amacı ile kullanılmaktadır. Bu mekanizma bir cam içinde bulunan metal çubuğun ucundaki iki metal yaprak ile diğer taraftaki metal küreden oluşur.

Elektroskop yüksüz olduğu zaman metal yapraklar hareket etmez ve kapalı bir şekilde durur. Eğer elektroskop yüklenirse o zaman aynı tür yüklerin birbirini itmesi sebebi ile yapraklar açılır. Elektroskoptaki yük miktarı ne kadar artırılır ise yapraklar da o kadar fazla açılma olur. Yük miktarının azaldığı durumlarda ise yaprakların kapandığını görmek mümkündür.

Negatif olarak yüklenmiş olan elektroskoba parmağınız ile dokunursanız negatif yükler vücudunuz sayesinde toprağa gönderilir. Bu sayede elektroskop yeniden nötr konuma gelir ve bu sebeple de yaprakları kapanacaktır. Pozitif olarak yüklenmiş olan bir elektroskoba parmağınız ile dokunduğunuzda ise bu sefer negatif yükler parmağınız sayesinde topraktan elektroskoba doğru yol alır. Yine yaprakların kapandığını görebilirsiniz. Bu durum elektroskobun boşaltılması adını almaktadır.

Elektroskop Özellikleri, Çalışma Prensipleri ve Yapımı Hakkında Kısa Bilgi

Elektroskobun yüksüz olduğu durumlarda yapraklarının kapalı olduğunu görürsünüz. Bu durumda elektroskoba negatif yüklü bir cisim değdirildiği zaman Cisimde bulunan negatif yükler elektroskoba doğru akacaktır. Bu durumda elektroskobun negatif yükle yüklendiğini söylemek mümkündür. Elektroskop yapraklarının ikisi de negatif yükle yükleneceği için bu iki yaprak birbirini iter ve açılırlar. Cisim elektroskoba dokundurulduğu zaman cisim ve elektroskobun aynı yükle yüklendiğini söylemek mümkündür.

Nötr elektroskoba eksi yüklü bir cismin yaklaştırılması durumunda elektroskopta bulunan eksi yükleri cisimdeki eksi yükler iter. Bu durumda elektroskobun topuzu artı yükle yüklenir. Yaprakları ise eksi yük ile yüklenir.

Negatif yüklü olan elektroskoba yine negatif olan bir cisim yaklaştırıldığında o zaman cisimde bulunan negatif yükler elektroskoptaki negatif yükleri itecektir. Böyle olduğu durumlarda elektroskobun yapraklarının daha fazla açıldığını görmek mümkündür.

Eğer elektroskop ile cismin yükleri birbirine eşit ise o zaman yük alış verişini görmek mümkün değildir. Bu durumda yapraklar da hareket etmeyecektir.