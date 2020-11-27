Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümü dijital pazarlar konusunda analiz ve kontrolünün sağlanmasını yönetir. Aynı zamanda fiziksel kanallar ile etkileşimler de göz önüne alınabilir.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümünde öğrencilere dijital pazarlama konusunda önemli bilgiler verilir. Aynı zamanda e-pazarlama stratejileri tasarlanarak bu konuda alt yapı oluşturulur. Bu bölümden mezun olan öğrenciler için pek çok iş imkanı da bulunmaktadır.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Nedir?

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi, e-ticaret ve e-pazarlama yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapar. Teknolojinin hızla gelişimi sayesinde bu bölüme olan ilgi de artmıştır. Aynı zamanda analitik araç oluşturmak için elektronik ticaret ve teknoloji yönetiminin ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olunur.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümün amacı elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi alanında uzman kişiler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra bu bölüm sayesinde e-pazarlama stratejileri göz önünde bulundurulur. Ayrıca e-pazarlamaya yönelik tüm ayrıntılar da göz önünde bulundurulur. Tüm bu iş süreçlerinde öne çıkan detaylar araştırılır.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi mezunları için pek çok iş imkanı bulunur. Bu bölüm mezunları dijital platformlarda her alanda iş imkanına sahip olurlar.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Kaç Yıllıktır?

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler 8 yarıyıllık süreç boyunca çeşitli dersler görerek kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar. Bu sayede meslek de edinirler.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üniversitelerdeki elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümünde okumak isteyen kişilerin teknolojiye meraklı olmaları gerekir. Bunun yanı sıra dijital platformlara yatkın olan bu kişilerin disiplinli ve sorumluluk sahibi olması da önemlidir. Araştırmayı seven ve meraklı kişiler bu bölümde oldukça başarılı olabilirler.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümünün öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu bölümde basit düzeyde İngilizce eğitimi de verilir.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerde yer alan elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümü eşit ağırlık puan türünde öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler üniversite sınavında Matematik ve Türkçe sorularını çözebilirler. Bu puan türünde yüksek puanlar alınması gerekir.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümünde e-ticaret, makro iktisadın temelleri, grafik tasarım ve ileri web tasarımı dersleri verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler mobil cihaz programlama, görsel programlama, e-ticarette dağıtım stratejileri, arama motoru optimizasyonu ve kurumsal bilgi sistemleri gibi dersleri öğrenirler.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetiminden mezun olan kişiler için iş imkanları da oldukça geniştir. Bu bölümün mezunları e-ticaret ve e-pazarlama işlerinin yapıldığı şirketlerde görev alırlar. Aynı zamanda internet ve sosyal medya yöneticiliği de yapabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bölümünde okuyan kişiler için özel sektörde ve devlet sektöründe pek çok farklı iş imkanı vardır. Bunun yanı sıra mevcut ürünlerin pazarlanması için e-ticaret platformları ile ilgili alanlarda da çalışılabilir.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi alanında çalışan kişiler için pek çok çalışma alanı mevcuttur. Özellikle e-ticaret ve e-pazarlama yöntemleri ile birlikte geniş kitlelere hitap edilebilir. Çünkü bu sayede ürünlerin kampanyaları ve pazarlama stratejileri de belirlenir.

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde yalnızca elektronik ticaret ve teknoloji yönetimi bulunmaktadır. Özellikle Yeditepe Üniversitesi'nde elektronik ticaret ve teknoloji üniversitesi bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler de bu üniversiteyi tercih edebilirler.