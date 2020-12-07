Elektronik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Elektronik Mühendisliği, yeni bir ürün ya da sistemin tasarımından uygulamasına kadar her aşamasında görev alan profesyonel kişilerdir.

Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Elektronik Mühendisliği, yeni cihaz, devre ve sistemlerin tasarımı, gelişimi ve test aşamalarında yer alan profesyonel kişilerdir. Bu mühendisler, hayatın her alanında kendine geniş yer buluyor. Yeni teknoloji üretimlerinin ortaya çıkmasında çok önemli bir etkisi olan bu mühendislere ihtiyaç gelişen teknoloji ile birlikte giderek artıyor.

Elektronik Mühendisliği Nedir?

Elektronik mühendisliği, elektrik donanımlarının tasarım, kurulum ve geliştirmesinde görev yapan ve gerekli testlerin gerçekleştirilmesini sağlayan meslek dalıdır.

Elektronik Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik donanımların, yeni ürün ve cihazların üretilmesi, kurulumu ve kullanılmaya hazır hale getirilmesini sağlayan kişilerdir. Hayatımızın her alanında elektronik mühendislerine ihtiyaç vardır. Bu kişiler sistemlerin bakım ve onarımı ile yakından ilgilenir.

Elektronik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Elektronik mühendisliği bölümünden mezun olan kişilerin çok geniş bir çalışma alanı vardır. Bu kişilerin başlıca görevleri ise;

Elektrik sistemlerinin maliyet ve ihtiyaç kapasitesini belirlemek,

Yeni cihaz ve devre sistemlerinin oluşturulmasını tasarlanmasını düzenli bir şekilde geliştirmeyi amaçlar.

Elektrik akşamlarının güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını inceler.

Elektronik donanımların kurulum, test ve üretimlerini gerçekleştirir.

Dijital ve analog elektronik sistemlerin üretim, bakım ve onarım gelişimini sağlar.

Çeşitli sistemlerde kullanılacak elektronik donanımların teknik performansını gerçekleştirerek çeşitli uygulamalar gerçekleştirir.

Elektronik Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Elektronik Mühendisliği 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerde bir yıl da hazırlık sınıfı okutulduğu için eğitim süresi 5 yıla çıkabilir.

Elektronik Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?

Mühendislik fakültesi bünyesinde yer alan Elektronik Mühendisliği bölümü okumak için TYT, YKS ve AYT sınavlarından yeterli puanı almanız gerekir. TYT (Temel yeterlilik) Sınavı’ndan baraj puanı olan 150 ve üzeri puan alanlar diğer alan sınavlarına girmeye hak kazanıyor. Sayısal puan türünden de yeterli puan alanlar bu bölüme yerleşmeye hak kazanır.

Elektronik Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Elektronik Mühendisliği bölümü Türkçe okutulan bir bölüm olmasına rağmen bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı da eğitim programında yer alır. Öğrencilere bu eğitimle mesleki İngilizce terimlerinin öğretilmesi amaçlanır.

Elektronik Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Elektronik Mühendisliği sayısal puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Bu bölüme yerleşecek olan öğrencilerin sayısal zekasının gelişmiş olması, sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretebilmesi ve analitik düşünme yeteneğinin gelişmiş olması gerekir.

Elektronik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Elektronik Mühendisliği müfredatında ilk iki yıl, matematik ve fizik ağırlıklı dersler işleniyor. Daha sonra ise, manyetik, telekomünikasyon ve elektrik konularının ağırlıklı olduğu dersler işlenmeye başlıyor. Görülen dersler, okulun ders programına göre değişiklik gösteriyor.

Elektronik Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Elektronik mühendisleri kamu ve özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Elektrik ve elektronik ile ilgili araştırma, üretim, kurulum ve test aşamalarının gerçekleştirildiği tüm kurumlarda elektronik mühendisleri rahatlıkla iş bulabiliyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Elektronik mühendisleri kamuda, TÜBİTAK, TRT, TÜRKSAT, İLTAREN, SAGE, UEKAE, TEMSAN, EPDK, SSM gibi kuruluşlarda özelde ise, Türk Telekom, Vodafone, Türkcell, Havelsan, Aselsan, Roketsan, Nortel, Tusaş ve Milsoft gibi köklü kurumlarda görev alabilirler.

Elektronik Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Elektronik mühendislerinin çalışacakları kamu ve özel sektörde çok sayıda alan bulunuyor. Bu mühendisler, telekomünikasyon, elektrik ve manyetik alanında çalışmalar yürütür. Bunun yanında elektronik mühendisleri inşaatlarda, şantiyelerde ve büyük firmalarda da çalışma imkanı buluyor. Bunun yanında laboratuvarlarda ve bürolarda da çalışan çok sayıda elektronik mühendisi bulunuyor.

Elektronik Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bilkent Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İstinye Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Koç Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Başkent Üniversitesi