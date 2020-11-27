Elektronik Haberleşme (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Elektronik iletişim ağının ve komünikasyonun kesintisiz, hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak yetkin mühendislerin yetişmesini sağlayan akademik bir disiplin Elektronik haberleşme bölümü olarak adlandırılır.

Elektronik Haberleşme (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Elektronik ve Haberleşme (MYO) bölümü; teknolojisinin hızla geliştiği çağımızda, iletişim ağının ve komünikasyonun kesinti olmaksızın, sorunsuz ve en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi adına, mevcut durumu verimli bir biçimde güncelleyecek, olma ihtimali olan sorunları anından veya öncesinde keşfederek kalıcı nitelikte çözümler üretebilecek beceriye sahip yetkin mühendislerin yetişmesini sağlayan akademik bir disiplin olarak faaliyetlerini yürütür.

Elektronik Haberleşme (MYO) Nedir?

Üniversite seçme ve yerleştirme sınavı neticesinde alınmış olan puan doğrultusunda seçilebilen elektronik haberleşme teknolojisi bölümü, oldukça geniş iş imkanlarına sahip ve Türkiye’de gelişmekte olan bir bölüm olma özelliğine sahiptir. Elektronik Haberleşme (MYO) bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, elektronik ve haberleşme alanlarında temel bilgileri edinecekleri edinirler.

Elektronik Haberleşme (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Elektronik Haberleşme (MYO) bölümünün amacı; bu bölüme kayıt yaptıran öğrencilere elektronik ve haberleşme alanlarında temel bilgileri edindirmek olmaktadır. Bu kapsamda elektronik haberleşme alanlarında gerekli olabilecek bakım ve onarım işlerini yapabilecek, mesleki hayatlarında yararlanacakları yazılım ve programlarını öğrenmelerini sağlamak, grafik programları ve mesleki çizimlerini bilgisayar üzerinde yapmayı öğrenebilmelerini sağlayarak Elektronik Haberleşme alanlarında hizmet verebilecek nitelikli kişileri yetiştirmektir.

Elektronik Haberleşme (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

Elektronik ve haberleşme üzerine gerçekleştirilen her çeşit uygulamanın kalitesini çok daha fazla artırmak, ortaya çıkabilecek olası sorunların belirlenmesi ve giderilmesi üzerine mühendislik esasları kapsamında kalıcı çözüm üretirler.

Elektronik Haberleşme (MYO) Kaç Yıllıktır?

Elektronik ve Haberleşme (MYO) üniversitelerde Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi sunulmakta olan 4 yıllık bir lisans programı olma özelliğine sahiptir.

Elektronik Haberleşme (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Elektronik Haberleşme Okumak için en önemli gereksinim kişinin sabırlı, sorumluluk sahibi olmak gibi önemli özellikleri barındırıyor olmasıdır. Çünkü Elektronik Haberleşme Okumak sabır ve azim isteyen bir iştir. Bu nedenle bu bölümü okumak isteyen kişilerin bu konuda gerçekten istekli olmaları büyük öneme sahiptir.

Elektronik Haberleşme (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

Elektronik Haberleşme (MYO) bölümünde okuyacak öğrencilere verilecek olan eğitim dili Türkçe olmaktadır.

Elektronik Haberleşme (MYO) Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (MYO), bölümü, üniversitelerde Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi sağlanmakta olup bu bölüm de her mühendislik bölümünde olduğu gibi sadece Sayısal Puan (TYT) türüne göre öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir.

Elektronik Haberleşme (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde okumayı amaçlayan aday öğrencilerin sorumlu olduğu dersler;

- İstatistik,

- Mühendislik Etiği,

- Elektrik Devre Temelleri,

- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş,

- Otomatik Kontrol Sistemleri,

- Malzeme Bilimi,

- Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri,

- Devre ve Sistem Analizi,

- İşaretler ve Sistemler,

- Elektromanyetik Alanlara Giriş,

- Sayısal Yöntemler,

- Veri Yapıları,

- Mikrodalga Mühendisliği,

- Elektronik,

- Elektromanyetik Dalgalar,

Elektronik Haberleşme (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri (MYO) için iş imkanı ve olanakları seçenekleri çok fazladır. Buna göre bu kişiler; Elektronik üretim firmaları başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığına kadar uzanan pek çok yerde çalışabilme imkanına sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Haberleşme teknolojilerinin büyük bir hızda geliştiği günümüzde Elektronik ve Haberleşme Mühendislerine olan ihtiyaç daha da fazla artmaktadır. Bu doğrultuda Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü mezunlarının iş bulabileceği ve çalışabileceği yerler arasında;

- Elektronik Tasarım Atölyeleri,

- Askeri Haberleşme ve Elektronik Merkezleri,

- Haberleşme Sistem Üreticileri,

- İnternet Servis Sağlayıcıları,

- Telefon Sistem Operatörleri,

- Savunma Teknolojisi Üretim Firmaları,

Elektronik Haberleşme (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Elektronik Haberleşme (MYO) mezunlarının çalışma alanları çok fazla çeşitliliğe sahiptir. Elektronik haberleşme ve teknolojilerinin kullanılmakta olduğu her türlü özel sektör ve kamu kurumları Elektronik haberleşme mühendislerinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Elektronik Haberleşme (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Elektronik Haberleşme (MYO) bölümü bulunan çok fazla sayıda üniversite bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı şu şekilde sıralanabilir;

- Marmara Üniversitesi (İstanbul )

- Ege Üniversitesi ( İzmir)

- Başkent Üniversitesi ( Ankara)

- Akdeniz Üniversitesi (Antalya )

- Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli )

- Balıkesir Üniversitesi ( Balıkesir)

- İnönü Üniversitesi ( Malatya)

- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)