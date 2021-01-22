Elektronik devre elemanları nelerdir? Basit elektronik devre elemanlarının isimleri, görevleri ve sembolleri

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Elektronik Devre Elemanları Nelerdir?

Direnç

Kondansatör

Bobin

Diyot

Transistör

Anahtar

Üreteç

Batarya

Bağlantı kablosu

Ampermetre

Voltmetre

Multimetre

Basit Elektronik Devre Elemanlarının İsimleri, Görevleri Ve Semboleri

1) Direnç

İsyan kelimenin tam anlamıyla bir şeyde zorluk anlamına gelir. Devre elemanının direncindeki mevcut zorluğu görüntüleyerek akımı sınırlayın. Direnç, elektronik devredeki akımı sınırlayabilen ve voltajı bölen iki uçlu bir terminaldir.

Direnç birimi ohm 'dur. R. Direnç, devredeki akımı sınırlandırarak akımı belirli bir değerde tutmak için kullanılır. Ek olarak, hassas devre bileşenlerinden yüksek akımların geçmesini engellerler ve ayrıca besleme gerilimini ve akımı bölmek için kullanılırlar. Dış ortamdaki fiziksel değişiklikleri kontrol etmek için pasif sensörler olarak belirli farklı direnç türleri kullanılabilir. Ayrıca dirence düşen akımın değeri arttıkça ısınmaları da fayda sağlar. Devrede direnç değeri Ohm kanununa göre hesaplanır.

2) Kondansatör

Kapasitörler, kısa süreli şarj depolamak için kullanılan devre elemanlarıdır. Kondansatörün sembolü C ve birim Farad'dır. Kapasitör, doğru akımı (DC) iletmez, ancak alternatif akımı (AC) iletme özelliğine sahiptir. Bu fonksiyonlar nedeniyle, çoğu devrede farklı amaçlar için kullanılabilirler. Güç devrelerini filtrelemek, rezonans devrelerinde gerekli frekansları oluşturmak, voltajı düzenlemek ve iletim hatlarındaki güç akışını kontrol etmek için kullanılırlar. Kapasitöre voltaj uygulandığında, iletken plakalar birbirine zıt ve eşit yüklerle yüklenir. Bu, plakalar arasında bir elektrik alanı oluşmasına neden olur.

3) Bobin (İndüktör)

Bobin, iyi yalıtılmış bir telin çekirdek adı verilen bir elemanın etrafına veya yan yana sarılması işleminin adıdır. Birimi Henry ve L harfi ile temsil edilir. İndüktörlerle ilgili olarak, anlamamız gereken en önemli işlev, indüktörden geçen akımın aniden değişmemesidir. Akımın ürettiği manyetik alan; indüktör akımının aniden değişmek yerine kademeli olarak artmasına veya azalmasına neden olur.

4) Diyot

Diyotlar, akımı yalnızca bir yönde geçiren devre elemanlarıdır. Bir yönde ihmal edilebilir, diğer yönde çok yüksek direnç gösteren bileşenlerdir.

5) Transistör

Transistörün girişine uygulanan sinyali artırarak voltaj ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken elektronik devre elemanıdır. Termal triyot (ışık tüpü veya vakum tüpü olarak da bilinir) 1907'de icat edildi ve bu nedenle radyo ve telefon gibi icatların yaratılmasında önemli bir rol oynadı. Bununla birlikte, bu ışıklar çok fazla güç tüketir, aşırı ısınır ve kolayca zarar görür.

Avusturya-Macaristan fizikçisi Julius Edgar Lilienfeld, bu transistörün ilk patentini 22 Ekim 1925'te Kanada'da sundu. Lilienfeld, vakum tüplerini değiştirmek için kullanılabilecek ilk alan etkili transistör (FET) için bir patent almayı umuyor. Ancak, çalışması endüstri tarafından bir araştırma ödevi sunmadığı ve çalışma örneği veya prototipi olmadığı için reddedildi. 1934'te Alman mucit Oskar Heil, benzer transistörler için bir Avrupa patenti için başvurdu.

6) Ampermetre

Bir devre boyunca akımın yoğunluğunu ölçen bir cihazdır. Devre ile seri olarak bağlanır.

7) Voltmetre

Bir devredeki herhangi iki nokta arasındaki potansiyel farkı (voltajı) ölçmek için kullanılan bir araçtır. Voltmetre, potansiyel farkının ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır.

8) Üreteç

Devrede kullanılan piller, akümülatörler, piller ve güç kaynakları gibi güç kaynakları.

9) Anahtar

Devre elemanı, devreden akan akımı kesmeyi veya kesmeyi mümkün kılar.

10) Bağlantı Kablosu

Devre elemanı, devreden akan akımı kesmeyi veya kesmeyi mümkün kılar.