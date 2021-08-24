Elektronegatiflik Nasıl Artar? Elektronegatiflik Nasıl Sıralanır, Elektron İlgisi Neye Göre Artar?

Elektronegatiflik, kimya alanında bağ yapımında kullanılacak olan elektronların bağı meydana getiren atomlar tarafından çekilme gücünü ifade etmektedir. Klor elementi gibi dış enerji seviyeleri neredeyse bütünüyle doldurulmuş atomlar kuvvetli elektronegatiftirler ve kolay bir şekilde elektron almaktadırlar. Bunun dışında sodyum gibi dış seviyeleri neredeyse boş olan atomlar kolay bir biçimde elektronlarını vermektedirler ve kuvvetli elektropozitiftirler. Elektronegatifler ile elektron ilgilerinin karıştırılmaması gerekmektedir.

Elektronegatiflik Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

"Elektronegativite" kavramı, 1811 tarihinde Jöns Jacob Berzelius tarafından tanıtılmıştır ancak terim bundan önce de bilinmekteydi ve Avogadro dahil pek çok kimyager tarafından çalışılmıştı.

Elektronegatiflik Sıralaması Nasıl Olur?

Periyodik tablo içerisinde elektronegatiflik sıralaması sol taraftan sağan doğru gittikçe çoğalmaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe ise azalmaktadır. Bu durumda bağ elektronunu çekebilme kuvveti de değişkenlik göstermektedir.

Atom tek başına da elektron alabilme eğilimine girebilmektedir. Ancak eğilim elektronegatiflik ile birlikte ifade edilmemektedir. Bu elektron ilgisi nedeni ile karşılaşılan bir durum şeklinde göze çarpmaktadır. Bahsedilen enerji nötr durum içinde olan bir mol atomun, bir mol elektron alabilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda ölçülebilir nitelikteki bir formdur. Elektronegatiflikte ise flor atomu esas alınarak, atomların çekme kuvvetleri ifade edilmektedir. Bu değer de ölçülebilir özellikteki bir büyüklük olmaktadır ve Ec birimi ile ifade edilmektedir.

Elektron İlgisi Neye Göre Artar?

Soygazlar dışında yer alan elektron ilgisi, periyodik cetvel içerisinde soldan sağa doğru gidildikçe artmaktadır. Bununla beraber yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe azalmaktadır.

Elektronegativite Neyin Ölçüsüdür?

Elektronegatiflik, herhangi bir atomun bağ elektronlarını tutma niteliğinin göreceli bir değerini ifade etmektedir. Birimi bulunmamaktadır. Elektronegatiflik, kimyasal bir bağa sahip bileşik ya da molekül atomlarının bağ elektronlarını kendilerine çekebilme kuvvetinin bir ölçüsü olmaktadır. Elektron ilgisi ile birlikte elektronegatiflik farklı ancak birbirleri ile ilgili olan ölçütlerdir.