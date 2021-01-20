Elektromanyetik dalgalar nelerdir? Elektromanyetik dalgalar özellikleri ve sıralama

Elektromanyetik, elektromanyetizması bulunan anlamına gelmektedir. Bu terim fizikte kullanılan bir terimdir. Fransızca kökenli bir kelimedir. Elektromanyetik teriminin kimyadaki anlamı ise elektrik ve mıknatıs ile ilgili olan anlamındadır.

Elektromanyetik Dalgalar Nelerdir?

İngiliz bir fizikçi olan James Maxwell 1865 yılında seslerin havada ışık hızına oldukça yakın bir hızda ilerlediğini diğer adı ile radyo dalgalarını keşfetti. Alman bilim adamı olan Herz ise Marxwell'in tezi üzerinde çalışmış ve bu tezi geliştirmiştir. Yaptığı deneyler ile de tezin ispatını yapmıştır.

Elektromanyetik dalgalar birlikte değişmektedir. Bununla birlikte birbirine dik olan elektrik ve manyetik alanlarında oluşur. Uzayda değişime uğrayan elektrik alanları manyetik alanların oluşmasına sebep olmaktadır.

Herhangi bir ortamda bulunan elektrik alanını değiştirmek için yüklü cisimlerin ivmeli bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu sebepli ivmeli olarak hareket etmekte olan yüklü cisimler elektromanyetik alan oluştururlar. Elektrik Alanı E harfi ile manyetik alan ise B harfli ile gösterilmektedir. Bu iki ifade birbirine diktir, elektromanyetik alanın yayılma yönü de her iki ifadeye dik bir şekildedir.

Elektromanyetik Dalgalar Özellikleri ve Sıralama

Elektrik alanı birim yüke etkisi olan kuvvet olarak isimlendirilebilir. Kuvvet yönü her zaman artıdan eksiye doğru gitmektedir. Elektrik alanları yönlü oklar ile gösterilebilir. Başka bir şekilde anlatacak olursak elektrik alan çizgileri yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket ederler.

Manyetik alan ise bir nokta üzerinde v hızı ile hareket etmekte olan q yükünün F kuvvetini meydana getirmiş olan alan vektörü olarak tanımlanabilir. Elektromanyetik dalgaların yayılma yönleri sağ el kuralı ismi verilen bir kural ile bulunabilir.

Sünozidal dalgaların bir noktasından başlayarak yine aynı noktaya varıncaya kadar geçen süre periyot (T) olarak adlandırılmaktadır. Birim zamandaki periyot sayıları frekans ismini almaktadır. f = 1/T şeklinde gösterilir. Frekansın birimi ise Herzdir ve Hz ile gösterilmektedir.

Elektromanyetik dalgalar her zaman ışık hızı ile yayılma göstermektedir. Elektromanyetik dalgaların bir periyotta kat ettikleri yol dalga boyu (λ) ismi ile adlandırılmaktadır. Dalga boyunun birimi ise metredir.

Düşük frekanslı olan elektromanyetik dalgaların uzun dalga boyuna sahiptir. Bunun yanında yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kısa dalga boylarına sahiptir. Elektromanyetik dalgalar frekans, taşıdıkları enerji ve bunun yanında dalga boyuna göre sınıflandırılabilmektedir.