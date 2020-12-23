Elektrik Teknisyeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Elektrik Teknisyeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Elektrik teknisyeni, elektrik sistemleri ekipmanların arıza tespitinin yapılmasını sağlar. Ayrıca tüm bu elektrik donanımlarının kontrol, bakım ve onarımın sağlamaları gerekir.

Elektrik Teknisyeni Nedir?

Elektrik teknisyeni elektrik sistemleri ve donanımlarının arıza tespitini yaparak bu konuda çeşitli kontrolleri sağlar. Özellikle de bina, ticari kuruluş, fabrika ve benzeri mekanlardaki elektrik tesisatı ile elektrikli ekipmanların doğru şekilde kurulumu yapılır. Bu noktada elektrik teknisyeni binalardaki her türlü elektrik sistemi ve donanımları ile ilgilenirler. Bu noktada tüm kontroller sağlanır. Teknik bir plan oluşturularak bu plan doğru şekilde okunur ve yorumlanır.

Elektrik Teknisyeni Ne İş Yapar?

Elektrik teknisyenleri binalardaki elektrik ve mekanik teknik alanların düzenli işleyişlerinden sorumlu olurlar. Bunun yanı sıra plan, taslak ve çizimler kullanılarak iş emirleri ile ilgili talimatlar doğrultusunda planlanarak hazırlıklar yapılır. Elektrikli ekipmanlar ise standartlara uygun şekilde kurulup işletmeye hazır hale gelir. Ayrıca elektrik teknisyenleri kablolama, kontrol ve aydınlatma sistemlerinin kurulum ve bakım işlemlerini yapar. Çeşitli test cihazlarını da kullanan elektrik teknisyeni elektrik sorunlarını tanımlamak ve çözmek için çalışmalar yaparlar.

Elektrik Teknisyeni Nasıl Olunur?

Elektrik teknisyeni olmak için bazı eğitimleri almak gerekir. Özellikle teknik lise mezunları staj yaptıktan sonra elektrik teknisyeni olabilirler. Bunun yanı sıra elektrik teknisyeni olmak için meslek yüksekokullarındaki elektrik elektronik bölümlerinden mezun olunması gerekir. Bu eğitimleri alan kişiler de elektrik teknisyeni olabilirler.

Elektrik Teknisyeni Olma Şartları Nelerdir?

Elektrik teknisyeni olmak için bazı şartlar aranır. Bunun yanı sıra elektrik teknisyenleri teknik becerilere de sahip olmalılar. Doğru planlama yapabilen elektrik teknisyeni doğru bir organizasyon yeteneği de sergilemeli. Ayrıca elektrik teknisyenleri takım çalışmalarına da yatkınlık göstermeli. Sorumluluk sahibi olan elektrik teknisyeni etkili iletişim becerisi de sergilemeli. Disiplinli ve sorumluluk sahibi olan elektrik teknisyeni doğru planlama yeteneğine de sahip olmalı. Bu şekilde elektrik teknisyeni olmak için de bazı şartlar bulunur.

Elektrik Teknisyeninin Görevleri Nelerdir?

Elektrik teknisyeninin bazı görev ve sorumlulukları vardır. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile mevzuata uygun şekilde faaliyetlerde bulunurlar. Elektrik teknisyenleri bakım, arızalar ve iyileştirme önerileri ile ilgili yönetici ve ya birime raporlarlar. Tüm koruyucu bakım işlemlerini doğru ve eksiksiz yapan elektrik teknisyenleri bu konuda kontrol de sağlarlar.

Elektrik Teknisyeni Maaşları Ne Kadar?

Elektrik teknisyenlerinin görev yeri ve yaptıkları işe göre aldıkları maaş miktarı değişir. Eğitim gördükleri yerden başarı ile mezun olan elektrik teknisyenleri göreve ilk başladıklarında 2 bin 400 lira maaş alırlar. Görevlerinde başarı sağlayan ve deneyim kazanan elektrik teknisyenlerinin ortalama maaşı da 3 bin 200 lira olarak belirlenir. Bunun yanı sıra tecrübe kazandıkça elektrik teknisyenlerinin maaşları da artış gösterir. Buna göre en yüksek elektrik teknisyeni maaşı genel olarak 4 bin 300 lira olarak belirlenir.

Elektrik Teknisyeni İçin iş İmkanları Nelerdir?

Elektrik teknisyenleri için iş imkanları oldukça yüksektir. Elektrik teknisyenleri çok rahat bir şekilde iş bulabilirler. Özel sektörde pek çok alanda çalışabilen elektrik teknisyenleri binaların, konutların ve iş yerlerinin elektrik planlarını çizerler. Bu planlamalar doğrultusunda kontrol sağlayarak gerekli düzenlemeleri de yaparlar. Ayrıca elektrik teknisyenleri bakım, arıza ve her türlü iyileştirmeyi de sağlarlar. O nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli tedbirler alırlar. Bu sayede önemli çalışmalara imza atarlar.