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Elektrik nasıl yazılır? TDK'ya göre elektrik kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Elektrik
Elektrik nasıl yazılır TDKya göre elektrik kelimesinin doğru yazımı..

Kelime içerisinde iki tane sessiz harf bir araya geldiği vakit bazı yazım hataları meydana gelebiliyor. Bu konuda özellikle elektrik kelimesi üzerinden sıkça yazım hatası öne çıkar. Peki, elektrik nasıl yazılır? TDK'ya göre elektrik kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

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Hem okunuşu hem de yazılışı üzerinden hata yapmamak için Türk Dil Kurumu kapsamında, elektrik kelimesine bakılabilir. Özellikle sessiz harfler üzerinden hataların öne çıktığını söylemek mümkün.

Elektrik Nasıl Yazılır?

Bu kelime için doğru yazım, ‘Elektrik’ şeklinde öne çıkar. Kelimenin orta kısmında iki tane sessiz harf bir araya gelmek suretiyle doğru şekilde ifade imkanı tanımaktadır.

TDK'ya Göre Elektrik Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldı vakit bu kelime için iki değişik yazımı ortaya çıkmakta ve biri doğru biri yanlıştır. Böylece TDK üzerinden bakarak elektrik kelimesinin doğru ve yanlışını ayırt etmek mümkün.

Elektrik (Doğru)

Elentrik (Yanlış)

Görüldüğü üzere iki kelime yanlış olarak yazılmakta ve fazladan bir harf bulunmaktadır. Bu şekilde hem okunuşu hem de yazılış üzerinden doğru biçimde ele alınabilir.

 

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