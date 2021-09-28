Elektrik nasıl yazılır? TDK'ya göre elektrik kelimesinin doğru yazımı..

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Hem okunuşu hem de yazılışı üzerinden hata yapmamak için Türk Dil Kurumu kapsamında, elektrik kelimesine bakılabilir. Özellikle sessiz harfler üzerinden hataların öne çıktığını söylemek mümkün.



Elektrik Nasıl Yazılır?



Bu kelime için doğru yazım, ‘Elektrik’ şeklinde öne çıkar. Kelimenin orta kısmında iki tane sessiz harf bir araya gelmek suretiyle doğru şekilde ifade imkanı tanımaktadır.



TDK'ya Göre Elektrik Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldı vakit bu kelime için iki değişik yazımı ortaya çıkmakta ve biri doğru biri yanlıştır. Böylece TDK üzerinden bakarak elektrik kelimesinin doğru ve yanlışını ayırt etmek mümkün.



Elektrik (Doğru)



Elentrik (Yanlış)



Görüldüğü üzere iki kelime yanlış olarak yazılmakta ve fazladan bir harf bulunmaktadır. Bu şekilde hem okunuşu hem de yazılış üzerinden doğru biçimde ele alınabilir.