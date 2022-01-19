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Elektrik nasıl yazılır? Elektrik kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Elektrik nasıl yazılır Elektrik kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan elektrik kelimesi, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinde de aynı anlamda kullanılır. Isınma ya da sürtünmeye bağlı olarak elektronlardan elde edilen enerji türüne elektrik adı verilir. Elektrik, dünya genelinde en çok aydınlanma ve ısınmada kullanılır. Bu kelime mecazen, birinden fazlasıyla etkilenmek ve hoşlanmak demektir. Elektrik nasıl yazılır? Elektrik kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte derledik.

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  Elektrik dışında dilimize Latinceden geçmiş olan ve günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Otomatik 2- Mental 3- İdeal 4- Sigorta 5- İmaj 6- Retina 7- Doçent 8- Rektör 9- Larva 

 Elektrik Nasıl Yazılır? 

 Manyetik bir etki sonucu elektronlardan elde edilen enerji türüne elektrik adı verilir. Elektrik hem maliyeti düşük hem de kolay elde edilebilen bir enerji türü olduğu için, dünya genelinde en çok kullanılan enerji türlerinin başında gelir. 

 Bu kelimenin doğru yazılışı ise aşağıdaki gibidir: 

 ELEKTRİK 

 Elektrik Kelimesi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türk Dil Kurumuna göre Elektrik kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir. 

 ELEKTRİK - Doğru Kullanım

 ELEKTİRİK - Yanlış Kullanım

 Elektrik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 1- Elektriklerin yarın saat sonra geleceğini söylemişlerdi ama 3 saat geçmiş olmasına rağmen hala gelmedi. (Doğru Kullanım) 

 2- Elektirik tesisatındaki arızayı gidermesi için bir usta çağırdım.

 (Yanlış Kullanım)

 

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