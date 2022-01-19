Elektrik nasıl yazılır? Elektrik kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Elektrik dışında dilimize Latinceden geçmiş olan ve günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Otomatik 2- Mental 3- İdeal 4- Sigorta 5- İmaj 6- Retina 7- Doçent 8- Rektör 9- Larva

Elektrik Nasıl Yazılır?

Manyetik bir etki sonucu elektronlardan elde edilen enerji türüne elektrik adı verilir. Elektrik hem maliyeti düşük hem de kolay elde edilebilen bir enerji türü olduğu için, dünya genelinde en çok kullanılan enerji türlerinin başında gelir.

Bu kelimenin doğru yazılışı ise aşağıdaki gibidir:

ELEKTRİK

Elektrik Kelimesi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumuna göre Elektrik kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir.

ELEKTRİK - Doğru Kullanım

ELEKTİRİK - Yanlış Kullanım

Elektrik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Elektriklerin yarın saat sonra geleceğini söylemişlerdi ama 3 saat geçmiş olmasına rağmen hala gelmedi. (Doğru Kullanım)

2- Elektirik tesisatındaki arızayı gidermesi için bir usta çağırdım.

(Yanlış Kullanım)