Elektrik Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Meslek seçimi hayatın en önemli seçimlerinden bir tanesidir. Özellikle üniversiteye girecek olan kişiler meslek seçimi için oldukça dikkatlidir. Bunun için birçok araştırma yapan öğrenciler kendilerine en uygun mesleği bulmaya çalışır. Özellikle sayısal bölümü mezunları arasında elektrik mühendisliği son yılların en çok tercih edilen bölümleri arasındadır. Peki, elektrik mühendisliği ne iş yapar? Bu soru birçok kişinin aklında olan bir sorudur.

Elektrik Mühendisliği Bölümü Nedir? Mezunu Ne İş Yapar?

Elektrik mühendisliği enerji var olduğu sürece iş imkanı devam eden sürekli olan bir meslektir. Enerjinin üretimi ile başlayan iletim, dağıtım gibi birçok farklı alanlarda iş imkanları bulunur. Elektrik mühendisleri enerji iletim ve dağıtımı aşamasında farklı yerlerde çalışma sahalarını, kendilerine uzmanlık alanı olarak seçebilir. Enerjin var olması ile birlikte en çok tercih edilen mesleklerden bir tanesi haline gelmiştir. Ayrıca iş imkanı oldukça fazladır.

Elektrik mühendisliği eğitim süresi 4 yıl devam eden bir bölümdür. Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu durumlarda mevcuttur. Bu durumlarda eğitim süresi 5 yıl olarak karşımıza çıkar. Elektrik mühendisliğine giriş için bazı şartlar gerekmektedir. Bunlar için ilk şart lise mezunu olmaktır. Herhangi bir bölüm elektrik mühendisi olmak için yeterlidir. Elektrik mühendisliği için üniversite sınavına girmek yani bugünkü adıyla AYT ve TYT sınavlarına girerek bölümün gerektirdiği puan almak gerekmektedir. Ayrıca meslek yüksekokullarının ve açık öğretim, önlisans programlarının dikey geçiş sınavı ile bazı bölümlerden elektrik mühendisine geçiş de yapılabilmektedir.

Elektrik Mühendisliği Müfredatı Nasıldır?

Elektrik mühendisliği müfredatı İlk 2 yıl özellikle temel mühendislik derslerini kapsayan bir bölümdür. İlerleyen yıllarda ise öğrenciler elektrik, manyetik ve Telekomünikasyon gibi dersleri almaya başlar. Ancak bahsedilen dersler bazı üniversitelere göre de farklılık göstermektedir.

Elektrik Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

- Elektrik Mühendisliği mezunları geniş bir iş imkanına sahip olur.

- Projenin başlangıç aşamasından itibaren tüm aşamalarında iş bulma imkanları vardır.

- Yeni cihaz ve devre sistemi tasarlamak ve bunları geliştirmek

- Elektrik sistemi ihtiyaçlarını geliştirmek kapasitelerini ve maliyetlerini belirleme.

- Elektrik aksamlarının kontrolü yapmak ve güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek.

- Elektrik aksamlarını geliştirmek.

Elektrik Mühendisleri Nerede Çalışır?

Elektrik mühendisleri büro ortamlarında çalışabilecekleri gibi açık havada da çalışma imkanları bulunur. Şantiye alanlarında da elektrik mühendislerinin çalışmaları mümkündür. Bazı elektrik mühendisleri ise iş gereği seyahat durumları bulunmaktadır.

Elektrik Mühendisliği İş İmkanları

Elektrik mühendisliği hem devlette hem kamuda iş imkanı geniş olan bir bölümdür. Bölümlerinden başarıyla mezun olan öğrenciler özellikle birçok kurumda görev alabilir. Kamu kurumlarında da birçok alanda elektrik mühendislerine ihtiyaç bulunur.

Elektrik Mühendisleri öğretmen olma imkanına da sahiptir bunun için bölüm bitirdikten sonra ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını da bitirerek pedagojik formasyon alan elektrik mühendisleri elektrik öğretmeni olarak görev yapabilir. Elektrik Mühendisleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanan kurumlardan eğitim alarak iş güvenliği sınavında da 70 puan aldıktan sonra iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir.

Elektrik Mühendisliği Maaşları

Elektrik mühendisliği mezunları ilk işe girdiklerinde 3000 civarı maaşla işe başlarken zamanla çok daha yüksek rakamlarla çalışmaktadır. Çalışma koşullarına göre yıllar geçtikçe elektrik mühendislerinin maaşlarında artış olmaktadır.

Elektrik Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Elektrik mühendisliği birçok üniversitede bulunmaktadır. Genel olarak hem devlette hem özelde elektrik mühendisliği bölümü okumak mümkündür.

Özellikle;

- Boğaziçi Üniversitesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Bahçeşehir Üniversitesi

gibi üniversiteler elektrik mühendisliğinin okuyabileceği en iyi üniversiteler olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında ülkede bulunan birçok üniversitede elektrik mühendisliği bölümlerinde okumak mümkündür.

Elektrik Mühendisliğinde Hangi Dersler Bulunur?

Elektrik mühendisliği genel olarak 4 yıllık bir eğitim hayatına sahip olan bir bölümdür. Ancak bazı üniversiteler hazırlık zorunlu kıldığı için elektrik mühendisliği 5 yıl okunmaktadır. Bölüm dersleri ise; analiz, genel kimya, fizik, bilgisayar araçları, sistem dinamiği, elektronik gibi derslerden oluşmaktadır.