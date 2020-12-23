Elektrik Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Elektrik Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Elektrik mühendisi günümüzde elektrik ile ilgilenen tüm süreçleri kapsayan bir meslek dalı olmakta ve elektrik sistemleri üzerine çeşitli projeler üretmektedir. Bu projelerin maliyet hesaplarını da en uygun fiyatlar üzerinden yapılmaktadır.

Elektrik Mühendisi Kimdir?

Elektrik mühendisinin genel kapsamı içinde yer alan ve de elektrik üretiminden tüketimine kadar olan bütün işlemlerde elektrik mühendisleri yer almaktadır. Elektrik ile ilgili bütün materyalleri değerlendirerek en uygun projeler ile beraber hizmet vermektedir. Elektrik mühendisleri elektrik enerjisinin kullanımları hakkında en ekonomik yolları tercih ederek projelerin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlamalıdır.

Elektrik Mühendisi Ne İş Yapar?

Elektrik mühendisi genelde yeni cihaz, devre ve ya sistemleri tasarlayıp teknolojileri düzenli biçimde geliştirir. Elektrik sistemlerinin var olan ihtiyaçlarını, kapasite ve de maliyetlerini tespit eder. Güvenlik standartlarına uyumlu olup olmadığını belirlemek adına elektronik aksamları kontrol eder ve elektronik donanımların üretimi, kurulumu ve testlerini gerçekleştirir. Proje işleri amacı ile gerekli olan genel olarak işgücü ve ya maliyetleri hesaplamaktadır.

Elektrik Mühendisi Nasıl Olunur?

Günümüz koşullarında elektrik mühendisi olabilmek için öncelikle ilgili üniversitesi bölümünden mezun olmak gereklidir. Bu bölümden mezun olan kişiler disiplinli ve sabırlı olmalıdır.

Elektrik Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Elektik mühendisi olma şartları arasında yer alanlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Bunlar;

Meslek etiğine uygun olan davranışlar sergilemeli,

Analitik düşünme yeteneklerine sahip olmalı,

Problem çözme konusunda bilimsel kural ve de yöntemleri kullanma becerisini sergilemeli,

Gelişmiş gözlem becerilerine sahip olmak ve de detaylara dikkat etmeli,

Etkili iletişim becerisi sergilemeli ve müşteri gereksinimlerini saptamalıdır.

Fikir tasarlamalı ve test verilerini kaydetmeli, analiz etmeli ve yorumlamalıdır.

Elektrik Mühendisi Görevleri Nelerdir?

Günümüz koşullarında elektrik mühendislerinin görevleri pek çok olmaktadır. Bu görevler arasında aşağıdaki maddeler yer almaktadır.

Elektrik enerjisi üretmekte olan termik, nükleer ve de hidroelektrik santralların yapımlarını, çalıştırılmasını ve bakımlarını yapar,

Elektriğin üretilmiş olduğu noktadan tüketileceği noktalara kadar, dağıtımında kullanılacak olan direklerin ve de kabloların tasarımı ile hesaplarının yapılması işlerini yapar,

Genel olarak elektrik enerjisi tüketmekte olan tesislerin projesinin, montajının yapılması ve de işletilmesi çalışmalarını yapar,

Proje işleri için gerekli olan işgücü ve maliyetleri hesaplar,

Elektrik sistemlerinin verimlerini arttırmak için araştırma ve ya geliştirme çalışmalarını en iyi şekilde yürütür.

Elektrik Mühendisi Maaşları Ne Kadardır?

Elektrik mühendisi maaşları günümüz koşullarında çok çeşitli olmaktadır. Mezuniyet olup yeni işe başlamış olan kişilerin maaşları yaklaşık olarak 2800 TL olurken,

Tecrübeli olan mühendisler için ortalama maaş yaklaşık olarak 4000 TL olmaktadır.

Ayrıca uzman olan elektrik mühendislerinin ortalama maaşları yaklaşık olarak 7000 TL civarında olmaktadır.

Elektrik mühendisi maaşlar ülkemizde bölgeye, istihdam organizasyonu büyüklüğüne ve de işinin niteliğine göre çok geniş bir çeşitlilik göstermektedir.

Elektrik Mühendisi İş İmkanları Nelerdir?

Elektrik mühendislerinin iş imkanları geniş olup çok çeşitli iş yerlerinde çalışabilirler. Elektrik santralleri en başta olmak üzere şantiyeler ve ya inşaatlar başlıca olan iş alanlarıdır. Buna ek olarak da elektrik alanında faaliyet göstermekte olan laboratuvar ve bürolar; genel olarak manyetik, elektronik, haberleşme ve ya bilgisayar programlama gibi konular üzerine faaliyet göstermekte olan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca bu yukarıdaki alanları içermekte olan iş kollarının tamamında da çalışabilirler.