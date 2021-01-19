Elektrik Kablo renkleri ve anlamları nedir? Kablo renk kodları hakkında bilgi

Elektrik işlerinde her zaman bir uzmandan yardım almak gerekmeyebilir. Elektrik kablolarının renklerinin ne anlama geldiği bilinmesi kabloların birbirine bağlanmasını kolaylaştırır.

Elektrik Kablo Renkleri ve Anlamları Nedir?

Elektrik kabloları neredeyse her teknolojik cihazda bulunur. Böylelikle kullanıcıların kablo renkleri hakkında bilgi sahibi olması ve gereken durumlarda kablo bağlama, tamir etme gibi işleri yerine getirmesi gerekebilir.

Elektrik kabloları, AC ve DC beslemede kullanılmak üzere ikiye ayrılır. Tek fazlı, topraklama, nötr ve üç fazlı faz iletkeni olarak pek çok çeşidi bulunur. Ayrıca kablo renkleri eski ve yeni standartlarda değişimlere uğramış olabilmektedir.

AC beslemeli elektrik kabloları genellikle ev içinde kullanılan kablolardır. Siyah ve kahverengi renkleri tek fazlıdır ve elektriği kullanılan ortamlardaki priz, anahtar gibi yerlere yaymak için kullanılır. Mavi kablo nötr iletkendir, siyah ve kahverengi kablolarla yayılan elektrikteki negatif veya nötr yükler için kullanılır.

AC beslemeli kabloların en çok kullanılanı sarı ve yeşil renklerdir. Bu renkler topraklama amaçlı kullanılmaktadır. Eski ve yeni standartlarda kablo renkleri değişmeyerek sarı ve yeşil olarak kalmıştır.

Kablo Renk Kodları Hakkında Bilgi

Kablo renk kodları farklı firmalar tarafından kendilerine özel olarak üretilebilmektedir ancak genellikle aynı kodların kullanılmasıyla kablolar oluşturulmaktadır. Bu kodlar kabloların PVC yalıtımına sahip olup olmadığını, tel kalınlığını ve kılıfı hakkındaki bilgileri göstermek amacıyla kullanılır.

Kablo renk kodları sayesinde hangi cihaza hangi kablonun uyduğuna karar verilebilir. Tamir veya icat etme durumlarında gereken doğru kabloyu bulmak için aranan kablonun istenen özellikleri taşıyıp taşımadığı hakkında bilgi alınabilir.