Elektrik devresi nedir ve nasıl yapılır? Basit elektrik devresi elemanları ve örnekleri

Elektrik yükleri bir üreticin bir kutbundan çıkarak diğerine doğru hareket ederler. İşte bu düzenek elektrik devresi ismini alır. Elektrikle uğraşanlar için bu devreyi öğrenmek hayati önem taşımaktadır.

Elektrik Devresi Nedir?

Bir üretecin iki ucu da iletken bir çubuk yardımı ile birleştirildiğinde bu düzeneğe ampul eklendiği zaman üretecin negatif tarafından çıkan elektronlar pozitif kutba doğru hareket ederler. Bu düzenek de elektrik devresi ismi ile anılmaktadır.

Farklı bir tanım ise şu şekildedir. kondansatör, direnç, iletim hatları, anahtarlar ve güç kaynağı gibi farklı devre elemanlarının bir araya gelmesi sayesinde meydana gelen düzeneklere elektrik devresi ismi verilmektedir. Elektrik devreleri içinden geçmekte olan akımın tam döngü yapmasını sağlayacak şekilde kapalı olan devrelerdir.

Elektrik devresinde aktif elektronik eleman bulunuyorsa bu elektrik devresi ismini almaktadır. Elektrik akımlarının yönleri elektronların hareket yönüne ters şekilde ilerlemektedir.

Elektrik Devresi Nasıl Yapılır?

Elektrik devrelerinin özellikleri; Elektrik akımlarının oluşmasını sağlayan elektronlar elektrik devrelerinden geçerek alıcılarda farklı bir enerjiye dönüşmektedirler. Elektrik alıcılarının çalışmaları için buradan sürekli bir şekilde elektrik akımının geçmesi gerekmektedir. Akımlar, alıcının devrelerine bağlanmış olan elektrik enerjisi kaynağı sayesinde olur.

Elektronlar, enerji kaynaklarının uç kısımlarından çıkarlar. Alıcı iletken yolu üzerinden diğer uca ulaşmaları sağlanır. Elektrik devreleri; üreteç, anahtar, iletken, sigorta ve alıcıdan oluşmuş kapalı sistemlerde akımın izlediği yola verilen isimdir.

Basit Elektrik Devresi Elemanları ve Örnekleri

Basit elektrik devreleri; elektrik devresi elemanları, üreteçler, ampul ve anahtardan meydana gelmektedir.

Üreteç: Elektrik devrelerinde elektrik akımının kaynağını oluşturan pil devrenin üreteci konumundadır.

Anahtar: anahtarlar devreye akım vermek için ya da devreden akımı kesmek için kullanılmaktadır. Bu cihazlar devreyi açmak ve kapamak amacı ile kullanılır. Anahtar açık olduğunda alıcıya giden akım kesilir, anahtar kapalı olduğunda ise akımın geçmesini sağlayan kumanda görevini görmektedir.

Ampul: Elektrik akımı sayesinde ışık ve ısı veren cihazlara ampul ismi verilir. Elektrik devrelerinde ampuller ile piller seri olarak devreye bağlanırlar. Seri bağlı devrelerde akımın kullandığı tek bir yol vardır. Bu akımlar üreteç kutupları arasındaki elektronların akması sayesinde gerçekleşmektedir.

Devre Elektrik: Elektrik donanımlarının meydana geldiği bağlantı ve bileşenlerin hepsine verilen isimdir. Elektrik devreleri elektrik akımının yol alması amacıyla birbirlerine bağlanmış olan bileşenler bütünüdür. Elektrik çoğu zaman ses, ışık ya da ısı gibi farklı enerji türlerini meydana getirmek amacı ile kullanılmaktadır.

Devre Bölümleri Nelerdir?

Üreteçler, güneş pili ya da kimyasal pil kullanılmaktadır.

Motor, ampuller ya da hoparlör gibi yük ya da çıktı cihazı kullanılır.

Elektrik enerjilerinin kaynaklardan yüke taşınması amacı ile bakır ya da alüminyum gibi iletken teller gereklidir.

Enerjinin yüke doğru akışının kontrol edilmesi amacı ile röle, termostat veya anahtar kullanmak gerekir.

Elektrik devreleri, elektriksel bileşenlerin de içerisinde yer aldığı resimsel bir şekil ya da elektrikçilerin belirli bileşenlerin ifadelerinde kullanmış oldukları bağlantılı standart simgeler aracılığı ile ifade edilebilir.

Doğru akım veya alternatif akım olabilen kaynaklar sayesinde devreye elektromotor kuvveti uygulanmaktadır. Elektromotor kuvveti volt cinsinden ölçülmektedir. Bu basınca benzemektedir ve belli devrelerden geçecek olan akım oranlarının saptanmasını sağlamaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde kullanılmakta olan voltajlar genelde 50 - 60 hertz frekansa sahiptir. Bunun yanında 110 ve 220 volt arasında seyreder. Devreler; seri, paralel, seri ve paralel, karmaşık olmak üzere 4 farklı şekilde olabilmektedir.