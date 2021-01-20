Elektrik anahtarı nedir ve ne işe yarar? Elektrik alanları çeşitleri, sembolleri ve kullanım alanları

Elektrik devrelerinde kullanılan anahtarların iki adet elektrik bağlantısı vardır. Anahtarın açık ya da kapalı olması ile alakalı olarak devreden elektrik akımının geçmesi sağlanır.

Elektrik Anahtarı Nedir?

Elektrik Anahtarları devrelerin açılıp kapanmasını sağlayan devre elemanıdır. Elektrik anahtarları sayesinde ortamların ışıklandırılması mümkün olur. Elektrik anahtarları farklı çeşit ve modellerde üretilebilirler.

Elektrik Anahtarı Ne İşe Yarar?

Elektrik anahtarlarının temelde yalnızca iki tane görevi bulunmaktadır. Bu görevler ise şu şekilde sıralanabilir;

Elektrik anahtarları elektrik devrelerindeki akımların kesilmesine neden olurlar.

Elektrik anahtarları elektrik akımlarının bir iletkenden farklı bir iletkene doğru yön değiştirmesine sebep olurlar.

Elektrik Anahtar Çeşitleri Nelerdir?

Kullanılmış oldukları devreye göre elektrik anahtarları da çeşitlilik göstermektedir.

Dimmer Anahtar (Elektronik ayarlıdır)

Adi Anahtarlar (Tek kutupları vardır.)

Vaviyen Anahtar (Bir alıcıya iki farklı yerden kumanda edilebilme özellikleri vardır

Komütatör (İki alıcıyı ayrı ayrı kumanda etme özelliği bulunur)

Tek bir lamba ya da lamba gruplarının açılıp kapanmasını sağlayan anahtarlar Adi anahtar olarak isimlendirilirler. Adi Anahtarlar genellikle küçük panolarda aydınlatma amacı ile kullanılır. Ana elektrik devreleri üzerinde bulunan adi anahtarlarda iki tane bağlantı klemensi vardır.

Bağlantı klemenslerinden bir tanesine sigortalardan faz iletkeni bağlanmaktadır, diğerine ise lambaya gidecek olan iletken bağlanır. Eğer iki iletkenin bağlantı noktaları değiştirilir ise devrenin çalışmasında herhangi bir değişiklik meydana gelmez.

Komütatör Anahtarlar, iki lamba veya lamba gruplarında açıp kapatma işlemlerini yapmak amacı ile kullanılabilirler. Genelde grup panolarının aydınlatma sistemleri için bu yapılar kullanılır. Komütatör anahtar üzerinde üç tane bağlantı klemensi vardır. Bağlantı klemenslerinden köprülü olanı sigortadan gelmekte olan faz iletkeni diğer klemenslere ya da lambalara gitmesi gereken iletkenlere bağlanmaktadır.

Vaviyen Anahtarlar, bir veya daha fazla lamba grubunun iki taraftan da açılıp kapanmasına olanak sağlanmaktadır. Genelde sıralı grup panolarında aydınlatma amacı ile kullanılır. Vaviyen anahtarlarda temel elektrik devrelerinde üç tane bağlantı klemenslerinden ortada bulunanına sigortadan gelmekte olan faz iletkeni bağlanmaktadır. Diğerleri de vaviyen anahtarlarına gelecek şekilde bağlanabilir. İletkenlerin bağlantı sistemleri değştirilse de devrenin çalışmasında herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Şebekeden gelmekte olan alternatif gerilimler dalga biçimlerinin bir kısmının içindeki güç elektroniği elemanları ile kesilmektedir. Işık şiddetinin değişmesini sağlayan anahtarlara da Dimmer anahtar ismi verilir.