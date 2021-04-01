Ele Verir Talkını Kendi Yutar Salkımı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

Ele verir talkını kendi yutar salkımı deyimi, başkalarına söylediği şeyleri kendisi uygulamayan kişileri ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Çok fazla bilinen bir deyim olmasa bile bir yerde karşılaştığınız zaman fikir sahibi olmak için anlamını öğrenmek isteyebilirsiniz.

Ele Verir Talkını Kendi Yutar Salkımı Deyimi Ne Demek?

Ele verir talkını kendi yutar salkımı deyimi, bir kişinin insanlara verdiği öğütleri kendisi uygulamaması ve hatta tam tersini yapması halinde kullanılan bir deyimdir.

Ele Verir Talkını Kendi Yutar Salkımı Deyiminin Anlamı (TDK)

Başkalarına verdiği öğütleri kendisi uygulamayan kişilere söylenen bir deyimdir.

Ele Verir Talkını Kendi Yutar Salkımı Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

O adamın söylediklerine güven olmaz, ele verir talkını kendi yutar salkımı o yüzden sen kendi bildiği yapmalısın.