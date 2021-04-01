Ele Geçirmek ne demek? Ele Geçirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ele geçirmek deyimi bir durumda izinsiz olarak bir şeyi yahut bir yeri ele geçirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Ele geçirmek gerçek anlamda ele geçirmek gibi varlığa sahip olmak demektir.

Ele Geçirmek Ne Demektir?

Gizli veya açık şekilde belli yollarla bir şeyleri sahiplerinin izni olmadan sahip olmak anlamında kullanılmaktadır. Ele geçirmek haksız yollarla olabilen bir eylem olarak sayılmaktadır. Ele geçirmek deyimi istem dışı yollar ile sahip olmak anlamında yer almaktadır.

Ele Geçirmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ele geçirmek deyimi başkasının varlığını haksız yöntemler kullanarak sahip olmak anlamına gelmektedir. Karşısındakinin isteklerini göz ardı ederek kendi amaçları doğrultusunda işler yapmak için kullanılmaktadır.

Ele Geçirmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Hisseleri habersizce ele geçirerek holding sahibi oldu.

Suçlamalarla, iftiralarla yönetimi ele geçirdi.

Sevdiklerini umursamadan yolsuzluk yaparak her şeyi ele geçirdi.