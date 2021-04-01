Ele Avuca Sığmamak ne demek? Ele Avuca Sığmamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerde ele avuca sığmamak şeklinde tabirler benzetme yoluyla insani özellikleri aktarmak şeklinde kullanılmıştır. Ele avuca sığmamak bir kişi için değil ancak avuca sığmayacak bir kuş veya bir nesne için kullanılırken o şekilde insanın düşünce ve zihinde olan özellikleri aktarılmaktadır.

Ele Avuca Sığmamak Ne Demektir?

Ele avuca sığmamak bir durum karşısında hissettiklerini belirgin şekilde yaşamak anlamında kullanılmaktadır. Kuşlar üzerinden benzetme yapıldığında ele avuca sığmadan sürekli hareket etmeleri ve kaçmaya çalışmaları tepkileri ele avuca sığmamak olarak nitelendirilmektedir.

Ele Avuca Sığmamak Deyiminin Anlamı Nedir?

Ele avuca sığmamak deyimi kişinin herhangi bir olay karşısında kişinin tepkilerini göstermesi anlamına gelmektedir. Ele avuca sığmamak sevinç veya üzüntü gibi durumlarda gösterilen yerinde duramama hallerinde söylenmektedir. Ele avuca sığmamak deyimi çoğunlukla sevindirici durumlarda kullanılmaktadır.

Ele Avuca Sığmamak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Evlilik teklifi aldığında o kadar mutlu oldu ki ele avuca sığmıyordu.

Yaşamdan beklentisi olan her şey ele avuca sığmaz şeklide onu yıprattı.

Dostluğunu gördükçe ele avuca sığmıyor sevinçten havalara uçuyordu.

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