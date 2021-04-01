Ele Almak ne demek? Ele Almak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

El vermek deyiminde bir işte ustalaşmak ve o ustalığı birilerinden öğrenmek olarak geçen döneme el almak olarak nitelendirilmektedir. Geçmişte ustalaşmak için birçok eğitimden geçirilen kişilerin o eğitimi alarak ustalaşma süreçlerine de el almak denilmektedir.

El Almak Ne Demektir?

El almak bir işte en uzman kişiden ders ve eğitim alarak onun kadar ustalaşmak ve o işi ondan daha başarılı yapmak anlamına gelmektedir.

​​​​​​​​​​​El Almak Deyiminin Anlamı Nedir?

El almak deyimi yapılan işte ustalaşmak başkasından aldığı eğitimle işi başarmak anlamına gelmektedir. El almak deyimi yapılan işi öğreten kişiden almak ve yapmaya devam etmek demektir.

El Almak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Çiçekçilikte annemden el aldım onun kadar güzel çiçek ekerim.

Ahmet ustasından el alarak bu alanda harikalar yarattı.

Çorbaların sırrı dedesinden el almasında gizli onun dedesi yıllarca en bilinen çorbacı olmuştur.