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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 18.02.2021 - 04:29 | Son Güncelleme:

Eldeki Yara Yarasıza Duvar Deliği atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Eldeki Yara Yarasıza Duvar Deliği atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Kişinin yaşadığı sorunların yalnızca kendisini ilgilendirdiği, kişilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı yalnızca o sıkıntıyı yaşayanların anlayacağını ifade eden sözler vardır. Bunlardan bir tanesi olan eldeki yara yarasıza duvar deliği atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında bilgi vermek üzere atasözünün anlamını sizler için detaylarıyla derledik.

Atasözleri uzun deneyimler sonucu oluşan bilgi verici öğütlerdir. Binlerce atasözü pek çok duygu ve durumu ifade etmek için kullanılmıştır. Dilimize yer eden, sıkıntı, üzüntü ve sevinç anlarında birden karşımıza çıkan doğru ve deneyime tabi olmuş ifadelerdir.

 Eldeki Yara Yarasıza Duvar Deliği Atasözünün Anlamı

 Eldeki yara yarasıza duvar deliği; atasözü pek çok şekilde anlamlandırılmıştır. Bu anlamlar;

Birinin acı ve sıkıntısının başkasına sıkıntı ve acı gibi görünmediği,

İnsanın yaşamış olduğu sıkıntıların öncelikle kendisini ilgilendirdiği,

Kişinin yaşadığı sorunu ancak yaşayanın anlayacağı gibi anlamlarda kullanılır. 

 Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bir kimse kendisini kimsenin anlamadığı serzenişinde bulunursa, örnek olarak siz de; “eldeki yara, yarasıza duvar deliği, üzülme hekim kim başına gelen başlarına gelmediği için seni anlamazlar” cevabını verebilirsiniz.

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