Eldeki Ceviz Lekesi Nasıl Çıkar? Taze Ceviz Lekesi Giysiden Nasıl Çıkar?

Ceviz lekesi en can sıkıcı durumlar içerisinde gelmektedir. Özellikle hem elde hem de birçok farklı giyside zorlu bir leke olarak öne çıkar. Böyle durumlarda ise ele alınabilecek ve değerlendirilecek birtakım çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

Eldeki Ceviz Lekesi Nasıl Çıkar?

Öncelikle eldeki ceviz lekesini nasıl çıkarılabileceği yönünde bilgi vermek gerekir. Ele alınacak bir yöntem ile kolayca ve kısa bir süre içerisinde ceviz lekesini elden çıkarmak mümkün.

- Öncelikle 2 bardak suyun içerisine 2 kaşık sirke dökülmelidir.

- Daha sonra dikkatli bir şekilde karıştırılmalıdır.

- Ardından her iki elde bu bardakların içerisine daldırılmalı ve bir süre beklenmelidir.

- Sirkeli su zaman içerisinde lekelerin çözülmesini sağlar.

- Son olarak ise elleri bol sabunlu su ile yıkamak yeterlidir.

Sonuç olarak kısa bir süre içerisinde elde biriken ceviz lekesi kolay bir şekilde çıkarmak mümkün. Birkaç dakika içerisinde ceviz lekesi elin değişik bölümlerindeki kısımları üzerinden çözülür ve suyun içine akar.

Taze Ceviz Lekesi Giysiden Nasıl Çıkar?

Ceviz lekesi özellikle de giysiye bulaştığı vakit kötü bir görüntü ortaya çıkarabilmektedir. Aynı şekilde bunun önüne geçebilmek için de yine belli bir yöntemi uygulamak yeterlidir.

- Öncelikle giysi soğuk su ile yıkanmalıdır.

- Ardından 3 ile 4 çay kaşığı kadar bulaşık sabunu sürülmelidir.

- Bulaşık sabunu üzerine ise 1 yemek kaşığı kadar sirke dökülmelidir.

- Son olarak bir bez ya da havlu giysi üzerine örtülmelidir.

- 15 dakika kadar beklenmelidir.

- 15 dakika sonra ise giysi soğuk su ile akıtılmalıdır.

Bu şekilde basit bir yöntem ile beraber birçok farklı giysi üzerindeki ceviz lekesinden kurtulmak mümkün. Aynı zamanda oldukça kolay bir yöntem olarak ön plana çıktığını ifade etmek gerekir.