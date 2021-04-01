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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 01.04.2021 - 03:55 | Son Güncelleme:

Elde Etmek ne demek? Elde Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Elde Etmek ne demek? Elde Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Elde etmek deyimi, bir işi tamamına erdirmek ve kazanç sağlamak anlamına gelir. Bu tabir birini kendine aşık etmek anlamında da kullanılır. Elde etmek ne demek? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.

Bir şeyi temin ve tedarik etmek manasına gelin deyim genellikle ''Sonuç Elde Etmek'' ve ''Kazanç Elde Etmek'' şeklinde söylenir.

 Elde Etmek Ne Demek?

 Elde etmek deyimi, kazanmak, sahip olmak demektir. Ele Geçirmek tabiri ile eş anlamlıdır.

 Elde Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

 TDK'ya göre elde etmek deyiminin iki anlamı vardır:

 1- Daha öncesinde sahip olunmayan bir şeyi kazanmak.

 2- Çalışıp çabalayarak çok istenen bir şeyi gerçekleştirmek. (Başarı elde etmek)

 3- Birini ikna yoluyla kendi safına çekmek ya da kendine aşık etmek

 Elde Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Olumlu bir sonuç elde etmek istiyorsan çok daha fazla çabalamalısın.

 2- Bu işe büyük umutlarla girmiştim ama beklediğimden daha az kazanç elde ettim.

 3- Onu elde etmek için çok çalışsa da kadın ona yüz vermedi. (Aşık etmek anlamında)

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