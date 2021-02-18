Elçiye Zeval Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözünde geçen zeval kelimesi ganimet, elde edilen kazanç ve ayrılıp gitmek demektir. Birçok atasözünde olduğu gibi bu sözde de kelimelerin mecazi anlamları kullanılmıştır. Zeval kelimesinin mecazi anlamı sona ermek ve öldürülmektir.

Elçiye Zeval Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci anlamı: Haberi ulaştırmakla getirmekle kişiler, haber ne kadar kötü olursa olsun suçlanamaz. O sadece görevini yerine getirmiş ve kendisine yazılı ya da sözlü olarak verilen haberi ulaştırmıştır. Asıl kızılması ya da üzülmesi gereken nokta haberin kendisiyken elçiye zarar vermek, en büyük haksızlıklardan biridir.

İkinci anlamı: Elçiye Zeval Olmaz atasözü aynı zamanda uyarı niteliği taşır. Konuyla ilgisi bulunmayan kişilerin suçlanmaması gerekir.

Elçiye Zeval Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Hakan ve Serpil ''elçiye zeval olmaz'' diyerek işin içinden sıyrıldı.