Elbistan nerede, nerenin ilçesi? Elbistan nasıl bir yer, gezilecek yerleri neresi?

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Elbistan ilçesi, Kahramanmaraş'a bağlı bir ilçe olmaktadır. Elbistan ilçesi Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinin kesiştiği bölgede yer almaktadır. Türkiye'nin 18 ilinden daha büyük olmasına rağmen il olamamış ilçelerden biridir. Bunun yanı sıra eski beyliklere de başkentlik yapması açısından önemli ve değerli bir ilçedir.

Elbistan Nerededir?

Elbistan, Kahramanmaraş'ın bir ilçesi olup Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinin kesiştiği noktada bulunmaktadır. 2547 km² yüzölçümüne sahip olan Elbistan'ın sınırları Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer almaktadır.

Elbistan'ın doğusunda Malatya ili, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri, batısında Göksun ve Afşin ilçeleri, kuzeyinde Gürün ve Darende ilçeleri ve güneyinde Ekinözü ve Nurhak ilçeleri bulunur. Çevresinde bulunan illere uzaklığı şu şekildedir:

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- Kahramanmaraş Şehir Merkezine 158 kilometre,

- Sivas Şehir Merkezine 232 km,

- Malatya Şehir Merkezine 120 km,

- Adıyaman Şehir Merkezine 160 km,

- Adana Şehir Merkezine 280 km ve

- Kayseri Şehir Merkezine 216 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Elbistan Nerenin İlçesidir?

Elbistan Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde yer alan ve Kahramanmaraş iline bağlı olan bir ilçedir. Son verilere göre 142.778 bin nüfusa sahip olan Elbistan Türkiye'nin en büyük 22. ilçesidir. Bu bakımdan önemli ilçeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Kahramanmaraş ilinin şehir merkezine 158 km uzaklıktadır.

Elbistan Nasıl Bir Yerdir?

Elbistan, tarihi çok eski zamanlara dayanan bir geçmişe sahip şehirlerden biridir. Osmanlı'ya katılan beyliklerden biri olan Dulkadiroğlu Beyliği'ne başkentlik yapması açısından çok önemli bir yerdir. Bunun yanı sıra şifa kaynağı olarak kendi bünyesinde birçok su kaynağına sahip bir ilçedir.

Ayrıca Elbistan Türkiye'de çoğu markaya et satışı yapmakla beraber besicilik faaliyetleri de gelişmiş durumdadır. İlçeye yatırım potansiyeli açısından daha çok gıda üzerine yatırımlar yapılmıştır.

Aynı zamanda Elbistan ilçesinde Türkiye'nin en büyük dördüncü ovası olan Elbistan Ovası bulunmaktadır. Elbistan Ovası sayesinden hayvancılık ve tarım Elbistan'da ilerlemiş durumdadır. Dolayısıyla kaliteli et üretimi açısından çok değerli bir yer olmaktadır.

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Elbistan ekonomik açıdan tarım ve hayvancılığa bağlı olduğu için sanayileşme pek fazla gelişmemiştir. Her ne kadar ekonomileri tarıma dayalı olsa da bünyesinde termik santraller ve şeker fabrikaları da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Elbistan'a OSB kurulmaya başlanmış ve ilerleyen zamanlarda sanayileşme oranında ciddi artışların olacağı beklenmektedir.

Elbistan'da Gezilecek Yerler Nerelerdir?

Elbistan tarih boyunca stratejik konumu itibariyle birçok medeniyetin uğramış olduğu bir ilçedir. Kahramanmaraş'ın en büyük ilçeleri arasında yer alan Elbistan, gezilecek mekanları daha çok tarihi yapılardan oluşmaktadır.

Elbistan doğal güzellik açısından sınırlı olsa da Ceyhan Nehri sayesinde toprakları bereketli bir yerdir. Bununla beraber Elbistan'da gezilecek yerler şunlardır:

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- Elbistan Pınarbaşı: Elbistan'da bulunan müthiş bir manzaraya sahip bir bölgedir.

- Ulu Cami: Elbistan ilçesinin en önemli tarihi yapıları arasında yer almaktadır.

- Uzun Çarşı: Elbistan ilçesinin en büyük çarşısı olan ve tarihi alıveriş merkezi statüsünde bulunan bir yerdir.

- Elbistan Kapalı Çarşı: Elbistan'ın nostaljik atmosfere sahip en eski alışverişi merkezi olmaktadır. Halk buraya genellikle hafta sonu akın etmektedir.