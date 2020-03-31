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Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Elbet bir gün buluşacağız

Zeki Müren’in sesi ilk kez geçtiğimiz cumartesi sabahı Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kurumsal hesabından duyuldu.

Elbet bir gün buluşacağız
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“Sevgili öğrencilerimiz, elbet bir gün buluşacağız ama şimdi evde kalıp tedbir alma zamanı” başlığıyla paylaşılan mesajda üniversiteden görüntülerin altında Zeki Müren’in sesinden ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısı yer aldı.

Aslında aynı şarkı 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi tarafından yaz tatili sırasında boşalan kampus görüntüleriyle birlikte kullanılmıştı. Akdeniz Üniversitesi Zeki Müren’in şarkısını kurumsal hesabında güncelledi. İstanbul Aydın Üniversitesi yine Zeki Müren’in sesi eşliğinde, “Bir gün mutlaka kampusun çimlerine oturup çayımızı kahvemizi yudumlarken, şen sohbetlerimize devam edeceğiz” derken Maltepe Üniversitesi Rektörü Şahin Karasar da, “Elbet bir gün yine buluşacağız” mesajı verdi.

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