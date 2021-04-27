Elazığ plaka kodu kaçtır? Elazığ ve ilçelerinin plaka harfleri

Yaklaşık 600 binden fazla nüfusu ile Türkiye’nin tarihsel anlamda en önemli şehirlerinden birisi olan Elazığ’ın plaka kodu 23 olarak geçmektedir. Elazığ’ın her bir ilçesinin plaka harfleri ise farklılık göstermektedir.

Elâzığ Plaka Kodu Kaçtır?

Ödeme yapmak veya farklı nedenlerden dolayı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, Elâzığ ilinin plaka kodu hakkında fikir sahibi olmak istemektedir. Tarihi güzellikleri ve eşsiz doğası ile gidilmesi gereken yerlerden birisi olan Elâzığ ilinin plaka kodu 23 olarak görülmektedir. Elâzığ plaka kod bilgisine ek bilgi olması açısından ülkemizdeki 22 numaralı plaka kodu Edirne iline aittir. Elâzığ plaka kodundan sonraki numara kodu olan 24 numaralı plaka kodu ise Erzincan iline aittir.

Elâzığ İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Plaka kodlarından farklı olarak her ilçeye özgü verilen plaka harfleri, Elâzığ ilçeleri içinde belirlenmiştir. Elâzığ ilinde toplamda 10 adet ilçe bulunmaktadır. Ancak resmi olarak Elâzığ ilçeleri için verilmiş olan plaka harfleri 5 il için geçerli olmakta ve diğer ilçelerde de bu tür plaka harfleri ortak şekilde bir bütün halinde kullanılmaktadır. Elazığ’da yer alan ilçe ve plaka harfleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için aşağıdaki listemizden yardım alınması sağlanmıştır:

Elâzığ Merkez:

23 AC 001 – 23 AZ 999

23 DA 001 – 23 DZ 999

23 EA 001 – 23 EZ 999

23 FA 001 – 23 FZ 999

23 M 0001 – 23 M 9999

23 T 0001 – 23 T 9999

23 M 6000 – 23 M 9999

23 Y 0001 – 23 Y 4999

Kovancılar:

23 K 0001 – 23 K 9999

23 M 5000 – 23 M 5099

23 T 5500 – 23 T 5999

23 Y 5500 – 23 Y 5999

Karakoçan:

23 KA 001 – 23 KC 999

23 T 5000 – 23 T 5499

23 Y 5000 – 23 Y 5499

Maden:

23 TC 001 – 23 TC 999

23 Y 6500 – 23 Y 9999

Palu:

23 P 0001 – 23 P 9999