Elazığ plaka kodu kaçtır? Elazığ ve ilçelerinin plaka harfleri
Türkiye’nin 37. Kalabalık şehirlerinden birisi olan Elâzığ, farklı plaka koduna ve 10 adet ilçeye sahiptir. Ülkemizde çeşitli işlemler için önemli olan plaka kodları, her il ve semt için farklı kod ve harfe özel olarak ayrılmıştır. Bir ihtiyaçtan dolayı Elâzığ plaka kodunu veya ilçe plaka harflerini derledik.
Yaklaşık 600 binden fazla nüfusu ile Türkiye’nin tarihsel anlamda en önemli şehirlerinden birisi olan Elazığ’ın plaka kodu 23 olarak geçmektedir. Elazığ’ın her bir ilçesinin plaka harfleri ise farklılık göstermektedir.
Elâzığ Plaka Kodu Kaçtır?
Ödeme yapmak veya farklı nedenlerden dolayı bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, Elâzığ ilinin plaka kodu hakkında fikir sahibi olmak istemektedir. Tarihi güzellikleri ve eşsiz doğası ile gidilmesi gereken yerlerden birisi olan Elâzığ ilinin plaka kodu 23 olarak görülmektedir. Elâzığ plaka kod bilgisine ek bilgi olması açısından ülkemizdeki 22 numaralı plaka kodu Edirne iline aittir. Elâzığ plaka kodundan sonraki numara kodu olan 24 numaralı plaka kodu ise Erzincan iline aittir.
Elâzığ İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Plaka kodlarından farklı olarak her ilçeye özgü verilen plaka harfleri, Elâzığ ilçeleri içinde belirlenmiştir. Elâzığ ilinde toplamda 10 adet ilçe bulunmaktadır. Ancak resmi olarak Elâzığ ilçeleri için verilmiş olan plaka harfleri 5 il için geçerli olmakta ve diğer ilçelerde de bu tür plaka harfleri ortak şekilde bir bütün halinde kullanılmaktadır. Elazığ’da yer alan ilçe ve plaka harfleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için aşağıdaki listemizden yardım alınması sağlanmıştır:
Elâzığ Merkez:
23 AC 001 – 23 AZ 999
23 DA 001 – 23 DZ 999
23 EA 001 – 23 EZ 999
23 FA 001 – 23 FZ 999
23 M 0001 – 23 M 9999
23 T 0001 – 23 T 9999
23 M 6000 – 23 M 9999
23 Y 0001 – 23 Y 4999
Kovancılar:
23 K 0001 – 23 K 9999
23 M 5000 – 23 M 5099
23 T 5500 – 23 T 5999
23 Y 5500 – 23 Y 5999
Karakoçan:
23 KA 001 – 23 KC 999
23 T 5000 – 23 T 5499
23 Y 5000 – 23 Y 5499
Maden:
23 TC 001 – 23 TC 999
23 Y 6500 – 23 Y 9999
Palu:
23 P 0001 – 23 P 9999