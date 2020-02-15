Elazığ depreminde zarar gören çocuklara eğitim bursu verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Eğitim Derneği (TED) arasında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasıyla ilgili protokol imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, depremin yaralarını sarmak istediklerini söyledi. Milletin yaraları sarmak için birlikte hareket etmesinin ve MEB'in de elinden geleni yapmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Depremin ardından ilgili bakanlıklar meseleye hemen müdahil olduğu ve gereken tedbirler alındı. Afet ve acil durum merkezleriyle iletişim güçlendirildi. Okullarda ve MEB'e ait yerlerde, depremin ilk gününden bugüne kadar Elazığ'da 54 bin 661 vatandaşımıza barınma imkânı sağladık. Ayrıca Elazığ'da dört pansiyon ve bir uygulama otelimizde 767 vatandaşımıza bakanlığımız tarafından barınma hizmeti sağlandı. Elazığ'da bölgedeki personelimiz tarafından eski hastane binasının bir bloğu özverili şekilde düzenlenmesiyle bu hizmetler daha yüksek kalitede sürdürülmeye başlandı. Yardım çalışmalarına katılmak için farklı illerden gelenlerle Elazığ ve Malatya'dan gönüllü veya görevli öğretmenler, çocuklar ve ailelerin ihtiyaçlarını karşıladı. Elazığ genelinde 31'i okul, sekizi kurum binası olmak üzere 39 binada ağır ve orta hasar tespit edildiği ve bunlar boşaltıldı. Malatya'da 30 okuldaki 8 bin 985 öğrenci en yakın okullarla ilişkilendirildi. Deprem dolayısıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için bazı tedbirler alıyoruz. Özellikle Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımızın belirli imkanlarla donatılmaları, desteklenmeleri konusunda tedbirler alınıyor. Bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için ikinci dönemde Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda yeni düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bakanlık olarak psikososyal destek çalışmaları kapsamında da yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Çocuklarımızın bir an önce normal yaşamlarına dönebilmeleri ve depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaşabilmeleri için psikososyal destek faaliyetleri devam ediyor. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında bugün itibarıyla ulaştığımız öğrenci ve vatandaş sayısı 20 binin üstünde. Depremde zarar gören çocuklarımızın eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için destek olmak hepimizin öncelikli görevi. Depremin yaralarının sarılması konusunda Türkiye büyük bir gayret ortaya kondu. Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği’ne depremde zarar gören çocukların ihtiyaçları konusunda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyoruz."

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da manevi ve maddi kayıplardan dolayı öğrenimi devam ettiremeyecek durumda olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise dernek olarak tüm afetlerde milletin yanında bulunmak için özveri gösterdiklerini anlatarak, depremden zarar gören çocuklar için bakanlık koordinasyonunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

ÖĞRENCİ SAYISI DEĞERLENDİRMELER SONUCU BELİRLENECEK

Konuşmaların ardından imzalanan protokol kapsamımda, TEV ve TED tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına, tüm eğitim kademelerinde eğitim hayatları boyunca burs imkânı sunulacak. Kaç öğrenciye ve ne miktarda burs verileceği ise değerlendirmeler sonrasında tespit edilecek.