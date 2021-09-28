Elalem nasıl yazılır? TDK'ya göre elalem kelimesinin doğru yazımı..

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Bazı kelimeler Türkçede okunuşu üzerinden zaman içerisinde yanlış şekilde ele alınmakta ve yazılmaktadır. Bu yanlışı gidermek için ise Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazılışı öğrenilir.



Elalem Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘El alem’ biçiminde ayrı yazılmış halidir. Taşıdığı anlam üzerinden bu şekilde ele alınmalı ve okunuş kapsamında da dikkat edilmelidir. Yabancılar ya da başkaları şeklinde bulunan anlamı üzerinden, doğru yazımı ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir.



TDK'ya Göre Elalem Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazılışı ayrı olarak ele alınmış halidir.



El alem (Doğru)



Elalem (Yanlış)



Bu şekilde yukarıda verilen doğru yazılışı ile beraber aynı biçimde ele alınmalı ve ifade edilmelidir. Aynı zamanda okunuşu konusunda da arada boşluk olduğu unutulmamalıdır. Böylece doğru biçimde ele alınabilir ve hem okunabilir hem de yazılabilir.