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Elalem nasıl yazılır? Elalem kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Elalem nasıl yazılır Elalem kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin yazılış şekli anlamını da değiştirebiliyor. Bu yüzden kelimelerin yazım yanlışı olmadan kullanılması büyük önem taşıyor. Özellikle günlük hayatımızda sık sık kullandığımız kelimelerin nasıl yazıldığınız bilmemiz gerekiyor. El alem ifadesi günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden biridir. El alem kelimesinin nasıl yazıldığı ve TDK'ye göre nasıl yazılması gerektiğini sizin için detaylı bir şekilde derledik.

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  El alem kelimesi yabancı insanlar anlamına gelmektedir. Günlük hayatımızda kendi ailemiz dışındaki insanlardan bahsederken bu ifade sıklıkla kullanılır. El alem kelimesinin doğru yazım şekli el alem şeklindedir. Elalem şeklindeki yazımı yanlış olarak kabul edilmektedir.

 Elalem Nasıl Yazılır? 

 Elalem kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. El alem şeklindeki yazımı doğrudur. Elalem olarak yazıldığında yanlış yazılmış olur. Yabancı insanlar anlamını taşıyan bu ifade ayrı olarak yazılmalıdır. 

 El Alem Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı 

 El alem kelimesinin TDK verilene göre doğru yazım şekli el alem olarak belirtiliyor. Bitişik olarak değil ayrı olarak yazılmalıdır. Elalem şekli ile yazıldığında yanlış kabul ediliyor. 

 El Alem Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 El alem kelimesi her alanda kullanılan kelimelerden biridir bu sözcük doğru yazılmadığı zaman farklı anlamlar taşıyabilir Bu yüzden yazım yanlışı yapılmadan kullanılmalıdır. El alem şeklinde yazıldığında doğru kabul edilir. Elalem şeklinde bitişik yazıldığında ise yanlış olur. 

 Yapacağın her şeyi el alem görsün diye değil kendin için yap.

 

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