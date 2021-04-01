El Yazması ne demek? El Yazması deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eski dönemlerde kitap basımı tam olarak yapılmadığı zamanlarda kitapları çoğaltmak için bir meslek bulunmaktaydı. Bu meslek sahipleri kitapları elle yazarak çoğaltan kişilerdi. Zamanla matbaa gelişimi ile bu yazılan kitaplar antika halini almak zorunda kalmıştır. El yazması ifadesi bu gelişim sürecini kapsamaktadır.

El Yazması Ne Demektir?

El yazması kitap ve yazılı eserlerin elde yazılarak çoğaltılmış şekline denmektedir. Günümüzde nadir olarak bulunan birçok eski dönem sanatçısına ait eserler el yazması olarak müzelerde kullanılmaktadır.

El Yazması Deyiminin Anlamı Nedir?

El yazması deyimi eserlerin çoğaltılış bakımından yahut yazılış bakımından nasıl olduğunu belirtmek için kullanılmış bir deyimdir. El yazması demek eserin el ile yazılmış bir eser olduğu anlamına gelmektedir.

El Yazması Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Bu sözlük el yazması olduğu için tarihi bir öneme sahiptir.

Ahmet Haşim sadece kitaplarını değil el yazması günlüklerini de özenle saklamıştır.

Bizim dedemden kalma el yazması bir kitabımız var.