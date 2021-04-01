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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 01.04.2021 - 03:49 | Son Güncelleme:

El Yazısı ne demek? El Yazısı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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El Yazısı ne demek? El Yazısı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler çoğu zaman kişinin kendini ifade etmesi için çoğu zaman ise içinde bulunduğu durumu net bir şekilde özetlemek için tercih edilen kısa cümlelerdir. Bu cümleler bazı diyaloglarda galip gelmek için de oldukça etkilidir. Fakat doğru bir şekilde kullanılmadığı zaman kurulan cümlenin anlam bütünlüğü olmaz ve istenilen sonuç alınmaz. Bu yüzden deyimlerin anlamlarını ve kullanım alanlarını sizler için derledik.

Deyimlerin doğru bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Aksi durumlarda istenilen etkiye ulaşmak pek mümkün olmaz. Kurulan cümlenin etkin bir yapıya sahip olması için doğru ve yerinde kullanılan bir deyime ihtiyaç vardır.

 El Yazısı Ne Demek?

 El yazısı el ile yazılan ve genellikle bitişik yazılan bir yazı türüdür. Bununla beraber mecazi anlam olarak da karışık ve okunması güç yazı olarak tabir edilebiliyor.

 El Yazısı Deyiminin Anlamı (TDK)

 El yazısı deyimi gerçek anlam olarak bitiş yazıları ifade etmek için kullanılıyor. Mecazi olarak da okunması güç karışık yazıları ifade etmek için tercih ediliyor.

 El Yazısı Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

 Öncelikle yapmamız gereken onun el yazısına ulaşmak.

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