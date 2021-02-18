El Yarası Onulur Dil Yarası Onulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

El yarası onulur dil yarası onulmaz atasözü, gerçek yaraların zamanla iyileşebileceği ama kötü sözlerin asla unutulmayacağı anlamına gelmektedir.

El Yarası Onulur Dil Yarası Onulmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişi herhangi bir silahla yaralandığında, o yara zaman içinde iyileşir. Fakat birinden duyulmuş olan kötü söz ve hakaretler kolay kolay unutulmaz ve hatırlandığında da acı verir. Burada onulmak iyileşmek anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu atasözü hem yapısal olarak hem de anlam olarak bıçak yarası kapanır, dil yarası kapanmaz atasözüne benzemektedir.

El Yarası Onulur Dil Yarası Onulmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Senin bu sözlerini asla unutmayacağım, çünkü el yarası onulur, dil yarası onulmaz, biliyorsun.